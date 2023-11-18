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İsrail , Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istedi

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İsrail , Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istedi
İsrail ordusunun, hastaların, yaralıların, yerinden edilmiş kişilerin ve sağlık personelinin bulunduğu Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istediği belirtildi.

İsrail ordusunun, hastaların, yaralıların, yerinden edilmiş kişilerin ve sağlık personelinin bulunduğu Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istediği belirtildi.

AA muhabirine konuşan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı kaynakları, İsrail ordusunun, hastane idaresinden, hastaların, yaralıların, yerinden edilmiş kişilerin ve sağlık personelinin bulunduğu Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istediğini kaydetti.

Öte yandan İsrail ordusunu Şifa Hastanesine yönelik kuşatmasının devam ettiği ve hastane içinde arama ve kazı çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde Şifa Hastanesini basması

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesine 15 Kasım'da baskın düzenlemişti.

İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesine düzenlediği baskında "katliam" yapmasına karşı uyarıda bulunarak, sağlık personeli, yaralılar ve hastanede yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin güvenliğinden İsrail'i, ABD'yi ve uluslararası toplumu sorumlu tutmuştu.

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