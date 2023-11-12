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İsrail, Şifa Hastanesi'ni ikinci kez hedef aldı

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İsrail, Şifa Hastanesi'ni ikinci kez hedef aldı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesini ikinci kez hedef aldı. Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesini ikinci kez hedef aldı. Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Kudra, İsrail'in ikinci kez hedef aldığı Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde büyük zarar oluştuğunu ifade etti.

Şifa Hastanesi Cerrahi Bölümü Başkanı Dr. Mervan Ebu Sada, dün yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin hastanenin yoğun bakım ünitesini bombaladığını söylemişti.

Gazze Şeridi'ndeki Hastaneler Genel Müdürlüğü de bugün Şifa Hastanesi'ndeki felaket durumu nedeniyle 36'sı çocuk 650 hasta ve yaralının hayatının tehlikede olduğunu duyurmuştu.

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