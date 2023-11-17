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İsrail ordusu, gece boyunca Gazze'nin birçok noktasını vurmayı sürdürdü

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İsrail ordusu, gece boyunca Gazze'nin birçok noktasını vurmayı sürdürdü
İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına gece boyu düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na "İsrail işgal güçlerinin gerçekleştirdiği katliamda" en az 11 Filistinli öldü, bazıları da yaralandı.İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun bombardımanı devam ediyor.

İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri, Gazze'nin Şeyh Rıdav, Tuffah ve Şucaiyye mahallelerine, Yafa Caddesi, Gazze kenti ve Nezzale bölgesine rastgele ateş açtı.

İsrail'in, Deyr el-Belah'taki Bureyc Mülteci Kampı ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş bir grup insanı hedef alması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

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