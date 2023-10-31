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İsrail güçleri, Gazze’de henüz bir yaşını doldurmamış 133 bebeği öldürdü

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İsrail güçleri, Gazze’de henüz bir yaşını doldurmamış 133 bebeği öldürdü
İsrail güçleri, Gazze’de henüz bir yaşını doldurmamış 133 bebeği öldürdü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 7-26 Ekim tarihleri arasında, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin isimleri, kimlik bilgileri ve yaşlarının yer aldığı 212 sayfalık bir rapor yayımladı.Rapora göre, 7-26 Ekim tarihlerinde İsrail saldırılarında, ölen 7 bin 28 kişinin 2 bin 913'ünü çocuklar oluşturuyor.

İsrail saldırılarında, henüz bir yaşını tamamlamamış 133 bebek, 1 yaşındaki 153, 2 yaşındaki 158 bebek olmak üzere 444 bebek yaşamını yitirdi.

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