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İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman görevinden alındı

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İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman görevinden alındı
İngiltere'de Filistin'e destek gösterilerine karşı tutumuyla tartışmalara neden olan İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman görevinden alındı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İçişleri Bakanı Braverman'i görevden aldı.

Başbakan Sunak'ın bugün kabine değişikliğine gitmesi de öngörülüyor.

İngiliz Bakan'ın polisle yaşadığı gerginlik tartışmalara yol açmıştı

Suella Braverman'in İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından başlayan Filistin'e destek gösterilerine izin veren Londra polisini "taraf tutmakla" suçlaması üzerine başlayan gerginlik ülkenin gündeminde yer almıştı.

Braverman, Londra'da 14 Ekim'den bu yana her hafta düzenlenen Filistin ile dayanışma yürüyüşlerini "nefret yürüyüşü" olarak nitelendirmiş, polisi de Filistin eylemleri söz konusu olduğunda "çifte standart uygulamakla" itham etmişti.

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