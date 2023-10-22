İki Kadın Gazeteciye İran'da Ağır Hapis Cezası

İran, gazetecilik ve basın özgürlüğü konusunda son dönemde uluslararası camiada tartışma konusu oldu. Bu bağlamda, geçen yılın olaylı süreci Mahsa Emini ile başlamıştı. Bu sürecin ardından İran’da iki kadın gazeteci ağır hapis cezalarına çarptırıldı.

Gazetecilere Verilen Cezaların Detayları

Elahe Muhammedi ve Nilüfer Hamidi adındaki iki cesur gazeteci, İran’ın Devrim Mahkemesi tarafından yargılandı. Mizan Haber Ajansı’nın raporlarına göre, bu iki gazetecinin aldığı cezalar kamuoyu ile paylaşıldı.

Elahe Muhammedi, farklı suçlamalar nedeniyle toplamda 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu suçlamalar arasında "ABD ile işbirliği yapma" ve "ülke güvenliğine karşı faaliyet" bulunmak yer alıyor.

Nilüfer Hamidi de benzer suçlamalarla toplam 13 yıl hapse mahkum edildi. Hamidi'nin aldığı cezaların arasında "rejim aleyhinde propaganda yapmak" da bulunmaktadır.

Mahsa Emini Olayının Gerisinde Ne Var?

Mahsa Emini'nin trajik ölümü, İran'da büyük bir halk hareketinin başlangıcını işaret ediyordu. 22 yaşındaki genç kadın, Tahran’da irşat devriyeleri olarak bilinen ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra hastaneye kaldırıldı ve maalesef hayatını kaybetti.

Emini'nin bu ani ve şüpheli ölümü, doğduğu şehir Sakkız'da protestolara neden oldu. Ancak bu protestolar kısa süre içerisinde ülke geneline yayıldı ve yönetim karşıtı gösterilere dönüştü. Olaylar aylarca sürdü ve bu süreçte yaklaşık 500 göstericinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla emniyet görevlisinin öldüğü belirtildi.