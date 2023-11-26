Hollanda'da yüzlerce kişi Gazze'de kalıcı ateşkes için yürüdü

Amsterdam'ın Dam Meydanı'nda başlayan gösteriye katılan grup, Müzeler Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş öncesinde Dam Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap eden konuşmacılar, Geert Wilders liderliğindeki İslam düşmanı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) genel seçimlerde ilk sırayı almasını ve Wilders'in İsrail yönetimine desteğini eleştirdi.

Konuşmacılar, Gazze'ye yönelik saldırılara rağmen Hollanda hükümetinin ateşkes çağrısında bulunmamasına tepki gösterdi.

Sık sık İngilizce ve Arapça "Şimdi ateşkes", "Özgür Filistin" ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atan göstericiler, Gazze'de kalıcı ateşkes yapılmasını talep etti.