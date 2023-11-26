  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Hollanda'da yüzlerce kişi Gazze'de kalıcı ateşkes için yürüdü

Hollanda'da yüzlerce kişi Gazze'de kalıcı ateşkes için yürüdü

Yayınlanma:
Hollanda'da yüzlerce kişi Gazze'de kalıcı ateşkes için yürüdü
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, yağışlı havaya rağmen toplanan yüzlerce kişi, Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı yaptı.

Amsterdam'ın Dam Meydanı'nda başlayan gösteriye katılan grup, Müzeler Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş öncesinde Dam Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap eden konuşmacılar, Geert Wilders liderliğindeki İslam düşmanı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) genel seçimlerde ilk sırayı almasını ve Wilders'in İsrail yönetimine desteğini eleştirdi.

Konuşmacılar, Gazze'ye yönelik saldırılara rağmen Hollanda hükümetinin ateşkes çağrısında bulunmamasına tepki gösterdi.

Sık sık İngilizce ve Arapça "Şimdi ateşkes", "Özgür Filistin" ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atan göstericiler, Gazze'de kalıcı ateşkes yapılmasını talep etti.

Kaynak:Haber Kaynağı

Dünya
İsrail hapishanesinde tutulan 39 Filistinli serbest bırakıldı
İsrail hapishanesinde tutulan 39 Filistinli serbest bırakıldı
AB, Gazze'de çok sayıda sivilin ölmesinden esef duyduklarını açıkladı
AB, Gazze'de çok sayıda sivilin ölmesinden esef duyduklarını açıkladı
DSÖ: Sudan'da 11 milyon kişi acil sağlık yardımına muhtaç
DSÖ: Sudan'da 11 milyon kişi acil sağlık yardımına muhtaç
İngiliz Bakan Cameron: İsrail güvende olmayacak
İngiliz Bakan Cameron: İsrail güvende olmayacak
İsrail esirleri serbest bıraktı
İsrail esirleri serbest bıraktı
Filistin'den İngiltere'ye: İsrail'e baskı yapın
Filistin'den İngiltere'ye: İsrail'e baskı yapın
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, SPECA-2030 konseptinin geliştirilmesini önerdi
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, SPECA-2030 konseptinin geliştirilmesini önerdi
Almanya'da bütçe krizi
Almanya'da bütçe krizi