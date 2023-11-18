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Hizbullah, İsrail’in 2 askeri noktasına saldırdı

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Hizbullah, İsrail’in 2 askeri noktasına saldırdı
BEYRUT (AA) - Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in sınırda yer alan 2 askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu.Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail ordusuna ait askeri hedeflere yönelik saldırıları hakkında yazılı açıklama...

BEYRUT (AA) - Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in sınırda yer alan 2 askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail ordusuna ait askeri hedeflere yönelik saldırıları hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail'in sınırdaki Bustan ve Er-Rahib askeri noktalarına güdümlü füze ve "uygun silahlarla" saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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