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Harkiv'deki posta terminaline Rus saldırısı sonrası enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

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Harkiv'deki posta terminaline Rus saldırısı sonrası enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki bir posta terminaline düzenlenen Rus füze saldırısı sonucu oluşan yıkım ve enkazı kaldırma çalışmaları devam ediyor. Rusya'nın gece saatlerinde Harkiv bölgesine düzenlediği füze saldırısında, "Nova Poşta" (Yeni Posta) terminali hasar gördü.

Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki bir posta terminaline düzenlenen Rus füze saldırısı sonucu oluşan yıkım ve enkazı kaldırma çalışmaları devam ediyor. Rusya'nın gece saatlerinde Harkiv bölgesine düzenlediği füze saldırısında, "Nova Poşta" (Yeni Posta) terminali hasar gördü.

Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü terminalin bazı bölümleri ise kullanılamaz hale geldi.

6 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı sonrası olay yerinde polis tarafından inceleme yapıldı.

Olay yerine gelen vatandaşlara ise saldırıda hayatını kaybeden yakınlarının eşyaları teslim edildi.

Harkiv Savcılığından yapılan açıklamada, saldırı sonucu yaralı sayısının 17'ye çıktığı ve bu kişilere gerekli tıbbi desteğin sağlandığı belirtildi.

Bölgeye ulaşan AA ekibi, olay sonrası gelişmeleri takip ederek görüntüledi.

Ukrayna, Rusya'nın gece saatlerinde Harkiv bölgesindeki bir posta terminaline düzenlediği füze saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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