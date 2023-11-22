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Hamas, İsrail'le çatışmalara insani ara verecek uzlaşının yarın 10.00'da başlayacağını duyurdu

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Hamas, İsrail'le çatışmalara insani ara verecek uzlaşının yarın 10.00'da başlayacağını duyurdu
Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk, İsrail ile çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşının yarın saat 10.00'da başlayacağını açıkladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları 47. gününde sürerken İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlük insani ara verilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Ebu Merzuk, Al Jazeera Mubasher televizyon kanalına yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

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