  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Gazze'ye insani yardım girişi başladı

Gazze'ye insani yardım girişi başladı

Yayınlanma:
Gazze'ye insani yardım girişi başladı
Hamas'a bağlı hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) "temel insani yardımlarının" Mısır sınırından Gazze'ye girdiği belirtildi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın geçici süreyle açılarak insani yardımların bölgeye girmeye başladığı bildirildi.

Hamas'a bağlı hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) "temel insani yardımlarının" Mısır sınırından Gazze'ye girdiği belirtildi.

Gazze'deki insani krize vurgu yapılan açıklamada, insani yardımlarla bölgede yaşayan halkın "sağlık ve temel gıda ihtiyaçlarının" karşılanacağı aktarıldı.

Açıklamada, sınır kapısının insani yardımlar için ne kadar süreyle açık tutulacağına dair bilgiye yer verilmezken, Gazze'de insani ihtiyaçların karşılanabilmesi için sınır kapısının "sürekli olarak açık tutulması gerektiği" vurgulandı.

Refah Sınır Kapısı'nın geçici süreyle açılmasının "Gazze'de yaşanan insani felaketi dindirmeyeceği" kaydedilen açıklamada, "sağlık hizmetlerinin verilemediği ve yaralananların tahliye edilerek tedaviye ihtiyaç duyduğu" aktarıldı.

Gazze'de "yakıt, ilaç ve tıbbi malzeme stoklarının en düşük seviyede olduğu" ve bölge halkının gıda ve elektrikten mahrum kaldığı ifade edildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Dünya
BM: Gazze’de 13 günde ölenlerin sayısı, 2014’te ölenlerin sayısından yüzde 84 daha fazla
BM: Gazze’de 13 günde ölenlerin sayısı, 2014’te ölenlerin sayısından yüzde 84 daha fazla
DSÖ Gazze'ye Sağlık Malzemeleri Gönderiyor
DSÖ Gazze'ye Sağlık Malzemeleri Gönderiyor
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İsrail büyükelçiliği yakınına bomba atıldı
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İsrail büyükelçiliği yakınına bomba atıldı
Gazze'de 5 bin 500 bina tamamen yıkıldı
Gazze'de 5 bin 500 bina tamamen yıkıldı
Gazze'de 16 gazeteci öldü
Gazze'de 16 gazeteci öldü
İsrail, UNRWA'ya ait 5 merkezin boşaltılmasını istedi
İsrail, UNRWA'ya ait 5 merkezin boşaltılmasını istedi
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman: Filistinlilerin tehcirine karşıyız
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman: Filistinlilerin tehcirine karşıyız