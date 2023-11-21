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Gazze'nin kuzeyindeki tüm hastaneler hizmet dışı kaldı

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Gazze'nin kuzeyindeki tüm hastaneler hizmet dışı kaldı
Gazze'nin kuzeyindeki tüm hastanelerin hizmet dışı kaldığı ve kuşatma altındaki Endonezya Hastanesi'nde bulunanların tahliyesi için BM ile koordinasyon halinde olunduğu bildirildi.

İsrail'in yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 46. gününde de devam ediyor. Uluslararası toplumdan gelen ateşkes ve insani ara çağrılarına rağmen İsrail ordusu, Gazze'yi bombalamayı sürdürüyor.Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gazze'nin kuzeyindeki tüm hastaneler hizmet dışı kaldı; kuşatma altındaki Endonezya Hastanesi'ndekilerin tahliyesi için BM ile koordinasyon halindeyiz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail, Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı okulu ve bazı evleri bombaladı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyinde Cibalya Mülteci Kampı'nın batısında yer alan El-Faluca bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı "Hafsa" adlı okulu bombaladı.

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