Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde hizmetlerin durması nedeniyle 6'sı prematüre bebek 20 kişi öldü

Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tıbbi malzeme yetersizliği ve elektrik kesintisi nedeniyle dün yoğun bakımdan ve diğer servislerden 7 hastanın öldüğünü belirtti.Yoğun bakımdaki 6 prematüre bebek ile 9 yaralı ve hastanın da hayati ekipmanlarda yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle hayatını kaybettiğini aktaran Ebu Silmiyye, üç gün önce İsrail ordusu tarafından kuşatılan hastanede şu ana kadar yaşamını yitirenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini kaydetti.

İsrail'in yakıt girişine izin vermemesi neticesinde bu ölümlerin yaşandığına dikkati çeken Ebu Silmiyye, hastanede hayatları tehlike altında olan 33 prematüre bebeğin daha bulunduğunu söyledi.

Ebu Silmiyye, hastaneye sağlanan 300 litre yakıtın reddedildiği iddialarına ilişkin ise "Yalan ve iftiradan ibaret." ifadesini kullanarak, İsrail'in teklif ettiği yakıtın "hastanenin jeneratörlerini yalnızca 15 dakika çalıştırabileceğini" söyledi.

Hastanedeki sağlık ve idari personelin az miktardaki bu yakıtın teslim alınması durumunda hedef alınmaktan korktuğunu dile getiren Ebu Silmiyye, İsrail tarafından, hastaneye yakıtın Uluslararası Kızılhaç veya herhangi bir uluslararası kuruluş aracılığıyla ulaştırılmasını istediklerini aktardı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün, İsrail ordusunun, Şifa Hastanesi'ne 300 litre yakıt sağladığını ancak Hamas'ın bunun teslim alınmasını engellediğini öne sürmüştü.

Hamas ise "İsrail'in Şifa Hastanesi yönetimine yakıt temin edilmesi teklifini reddettiği" suçlamasını yalanlayarak, kendilerinin Şifa Hastanesi'nin yönetiminde taraf olmadığını, karar alma mekanizmasında bulunmadıklarını duyurmuştu.

Gazze'deki hükümetin basın ofisine göre, 7 Ekim'den bu yana süren İsrail saldırıları ya da yakıtın tükenmesi gibi nedenlerle Gazze'deki 35 hastaneden 22'si çalışamaz hale geldi.

Filistin Kızılayı: Bombardıman nedeniyle Kudüs Hastanesi'ndeki hastaların tahliyesi yapılamıyor

Filistin Kızılayı, İsrail'in saldırıları ve çevresindeki çatışmalar nedeniyle Kudüs Hastanesi'ndeki hastaların ve sağlık personelinin tahliyesi için gönderilen konvoyun İsrail’in aralıksız bombardımanı nedeniyle geri dönmek zorunda kaldığını duyurdu.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Kızılay ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) eşliğindeki tahliye konvoyunun, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus'tan Kudüs Hastanesi'ne doğru yola çıktıktan sonra geri dönmek zorunda kaldığı bildirdi.

Açıklamada, Kudüs Hastanesi’nin bulunduğu Tel el-Heva Mahallesi'ndeki aralıksız bombardıman ve tehlikeli durum nedeniyle konvoyun bunu yapmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Hastanedeki insanlar, yiyecek, su ve elektrik olmadan kuşatılmış durumda

Hastaneden tahliye edilemeyen sağlık ekibi, hastalar ve ailelerinin, yiyecek, su ve elektrik olmadan hastanede kuşatılmış durumda kaldıkları vurgulandı.

Filistin Kızılayı, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin elektrik olmaması ve yakıtının tükenmesi nedeniyle hizmet dışı kaldığını duyurmuştu.

Hizbullah: Sınırdaki İsrail askerlerine güdümlü füzelerle saldırı düzenledik

Hizbullah, Lübnan'ın güney sınırında konuşlu İsrail askerlerine güdümlü füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail-Lübnan sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde konuşlu bir grup İsrail askerine güdümlü füzelerle saldırı düzenlendiği belirtilen açıklamada, hedeflerin tam isabetle vurulduğu ifade edildi.

Hizbullah bir diğer açıklamasında, yine sınırda yer alan İsrail'e ait Branit ve Er-Rahib askeri noktalarına güdümlü füze ve "uygun silahlarla" saldırı yapıldığını aktardı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlanan haberde ise İsrail'e ait topçu birliklerinin, Lübnan'ın sınır bölgesinde yer alan Ayta eş-Şaab, Mervahin, Meys el-Cebel, Ed-Duhayra ve Blida beldelerinin çevresini vurduğu belirtildi.

Haberde ayrıca İsrail'e ait savaş uçaklarının Bint el-Cubeyl ilçesinin kırsalındaki bazı bölgeleri bombaladığı kaydedildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda 73 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

İsrail ordusu, 27 Ekim'den bu yana Gazze'ye 4 bin 300 saldırı gerçekleştirdi

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırılarını genişlettiğini duyurduğu 27 Ekim'den bu yana bölgeye 4 bin 300 saldırı düzenlediğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail kara birliklerinin Gazze Şeridi içerisindeki saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri ve kara birliklerinin Gazze'de 27 Ekim'den bu yana 4 bin 300 saldırı düzenlediği ifade edildi.

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne 15 binden fazla saldırı düzenlediğini bildirmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 4 bin 609'u çocuk, 3 bin 100'ü kadın olmak üzere 11 bin 180 kişi öldürüldü.