Gazze'de su krizi yaşayan Filistinliler temizlik için deniz suyu kullanmak zorunda kalıyor

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de gıda ve içme suyu konusunda ciddi kriz yaşanırken halk temiz olmayan suları tüketmek zorunda kalıyor.Bölgeye su sağlayan boru hatlarının İsrail tarafından kapatılması nedeniyle Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde su kesintisi yaşanıyor.

Bölgedeki tek elektrik santralinin, iki haftadan uzun bir süre önce yakıt yokluğundan çalışmayı durdurması da su kuyularının atıl hale gelmesine ve evlere giden borulara su pompalanmasının durmasına neden oldu.

Gazze'den ve kuzeydeki bölgelerden çıkarak Deyr el-Belah'a yerleşen Filistinliler, burada deniz kıyısına gelerek, ​​kıyafetlerini yıkamak, banyo yapmak ve abdest almak için deniz suyunu kullanıyor.

Filistinli 3 çocuk annesi Yasemin el-Attar, yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları dolayısıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'dan Deyr el-Belah'a göç etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Burada Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı bir okula yerleştirildiğini ancak banyo yapacak ve çamaşır yıkayacak su bulamadığı için deniz suyunu kullanmak mecburiyetinde kaldığını anlatan Attar, "İçme suyu bile yok, yeğenim su almak için Cibaliya'ya döndü, bazı dükkanlar hâlâ çalışıyor, hayatlarımız mahvoldu, evlerimiz bombalandı, koşullarımız trajik." dedi.