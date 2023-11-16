Gazze'de saatte 5 çocuk öldürülürken 7 bebek bombalamalar arasında dünyaya gözlerini açıyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları şiddetlenerek devam ediyor. İsrail, uluslararası örgütler ve çeşitli ülkelerden tepki görmesine rağmen hastanelere de saldırılarını sürdürüyor.

Şifa, Endonezya, Nasr Çocuk, Rantisi Çocuk, El-Avde Çocuk ve Kudüs hastaneleri ya da çevrelerine şiddetli saldırılar düzenleyen İsrail, hastanelerin hizmet dışı kalmasıyla pek çok yaralının, çocuğun ve hastanelere sığınanların ölümüne neden oluyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 710'u çocuk ve 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü. Buna göre, İsrail'in saldırılarında Gazze'de saatte 5 çocuk hayatını kaybediyor.

Merkezi İngiltere'de bulunan sivil toplum kuruluşu Save The Children'dan (Çocukları Kurtarın) yapılan açıklamada, Filistin'de öldürülen çocuk sayısının, dünya genelinde 2020, 2021 ve 2022'de meydana gelen çatışmalar nedeniyle, bir yılda yaşamını yitiren çocuklardan daha fazla olduğu belirtildi.

Gazze'de doğum yapan kadınların yaklaşık yüzde 15'inin hamilelik veya doğumla ilgili komplikasyonlar yaşamasının "muhtemel" olduğuna işaret edilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Save the Children, Gazze'de bu yıl 66 binden fazla bebeğin doğmasının beklendiğini ve insanların temel ihtiyaç malzemelerinden mahrum bırakıldığı bir dönemde gelecek ay 5 bin 500 hamile kadının doğum yapacağını tespit etti. Temiz su kıtlığı yaşanıyor, gıda ve ilaçlar azalıyor. Halihazırda ciddi zorluklarla karşı karşıya olan hastaneler ve sağlık tesisleri saldırı altında ve bu durum hamile kadınlar ile yeni doğanlar dahil binlerce hastayı ciddi tehlike altında bırakıyor."