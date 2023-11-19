Gazze'de kalan tek un değirmenini de bombaladı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde un üretilen çalışır durumdaki tek değirmeni de hedef aldı. Gazze Şeridi'ndeki un dağıtıcısı İlyas Avvad, yaptığı açıklamada, İsrail saldırıları sırasında sağlam kalan tek değirmen olan güneydeki Selam Değirmeni'nin, İsrail bombardımanında hasar görmesi sonucu çalışamaz hale geldiğini belirtti.

Söz konusu değirmenin, Gazze Şeridi'nin en büyük un üretim ve depolama kapasitesine sahip değirmeni olduğuna dikkati çeken Avvad, saldırılardan önce burada günlük 350 ton un ile yaklaşık 100 ton yem üretildiğini aktardı.

Avvad, "Paris Ticaret Anlaşması'na göre Gazze Şeridi Filistin yönetimine bağlı. Filistinli tüccar buğday üreten ülkelerden doğrudan buğday ithal edemiyor. Biz bunun yerine mecburen İsrailli tüccarlardan buğday alıp silolarda depoluyoruz." diyerek İsrail saldırıları nedeniyle yakıt sıkıntısının oluştuğunu, üretimin de bu nedenle 350 tondan 100 tona düştüğünü kaydetti.

Filistinli un dağıtıcısı yaşadıkları zorluklara dair, "İsrail saldırılarında, Gazze Şeridi'nde un üreten tek kişi biz olduğumuz için silolar bombalandı ve biz onları tamir edene kadar üretim tamamen durdu." ifadelerini kullandı.

Avvad, söz konusu miktarı üretmek için de Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) yakıt aldıklarını dile getirdi.

Saldırılardan önce yem dışında 5 çeşitten fazla un ürettiklerini ve 24 saat çalıştıklarını anlatan Avvad, "İsrail saldırıları sırasında tam gün çalışmamız mümkün olmadığı için 12 saate indirdik. Çevredeki bombalamalar nedeniyle değirmende yatmak zorunda kalıyorduk." diye konuştu.