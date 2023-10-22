Gazze Hastanelerine Yakıt Bağışı Çağrısı

Gazze Sağlık Bakanlığı, bölgedeki yakıt krizine dikkat çekmek ve hastanelerin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için acil bir yakıt bağışı çağrısı yaptı.

Gazze'deki Yakıt İhtiyacı

Gazze Sağlık Bakanlığı, yakıt sıkıntısının devam ettiği bu zor günlerde, hastanelerin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamak için bölge sakinlerine ve işletmelere sesleniyor. Özellikle, elinde sınırlı miktarda yakıtı bulunan akaryakıt istasyonları ve bireyler bu çağrının hedefinde.

Bakanlık Sözcüsünden Acil Çağrı

Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, Telegram üzerinde yaptığı açıklamada, "Gazze'deki hastaneler için yakıtın tükenmek üzere olduğuna" dikkat çekti. Bu zorlu durum karşısında, "Elinde küçük miktarda bile yakıt olan herkesi bağış yapmaya davet ediyoruz." şeklinde bir vurgu yaptı.

UNRWA'dan Kritik Bilgilendirme

Ayrıca, Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak faaliyet gösteren UNRWA (Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) da Gazze'de yakıt sıkıntısının ciddiyetine dikkat çekti. Ajans, Gazze Şeridi'nin sadece 3 günlük yakıta sahip olduğunu, yakıtsız hastanelerin ve fırınların işlevsiz kalacağını, bu durumun insani yardımın da sekteye uğratılmasına neden olacağını belirtti.