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Filistin'den uluslararası topluma çağrı

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Filistin'den uluslararası topluma çağrı
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin güneyindeki Kudüs Hastanesi'nde, "yeni bir hastane trajedisi" yaşanmaması için uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı. Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail'in, "Kudüs Hastanesi'nin acilen boşaltılmasını istemesinin" ardından yaptığı yazılı açıklamayla uluslararası topluma seslendi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin güneyindeki Kudüs Hastanesi'nde, "yeni bir hastane trajedisi" yaşanmaması için uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı. Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail'in, "Kudüs Hastanesi'nin acilen boşaltılmasını istemesinin" ardından yaptığı yazılı açıklamayla uluslararası topluma seslendi.

Kudüs Hastanesi'nin, halihazırda 400 hastaya ve İsrail'in saldırılarından kaçarak buraya sığınan yaklaşık 12 bin sivile ev sahipliği yaptığını kaydeden Keyle, İsrail makamlarının, Filistin Kızılayına, hastanenin boşaltılması ihtarında bulunduğunu hatırlattı.

Keyle, "Uluslararası toplum, yaklaşık 500 Filistinlinin öldürüldüğü "El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki trajedinin benzerinin yaşanmaması için süratle harekete geçmelidir." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

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