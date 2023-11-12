Fas eski Başbakanı Benkiran, Filistinlilerin göçe zorlanmasının tehlikeleri konusunda uyardı

Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Başkanı ve eski Başbakan Abdulilah Benkiran, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden göçe zorlanma çabalarının tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu.

Başkent Rabat'taki parti toplantısı sırasında konuşan Benkiran, "İsrail'in sınırlarının Nil'den Fırat'a kadar uzandığı iddiası dikkate alındığında" Filistinlileri Gazze'den çıkarma çabalarının tehlikeli olduğunu söyledi.

Hamas'ın kararlı duruşu ve direnişinden övgüyle söz eden Benkiran, İsrail'in, sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı yönünde Hamas hakkında ortaya attığı iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

Benkiran, İsrail'in Hamas'a karşı zafer kazanma hedefinden her gün biraz daha uzaklaştığını savundu.