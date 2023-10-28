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Elon Musk: Starlink, Gazze'deki uluslararası tanınmış yardım kuruluşlarına bağlantı sunacak

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Elon Musk: Starlink, Gazze'deki uluslararası tanınmış yardım kuruluşlarına bağlantı sunacak
Elon Musk, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, sahibi olduğu Starlink uydu internet sistemi firmasının Gazze Şeridi'ndeki tanınmış uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını bildirdi.

Elon Musk, sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in Gazze'deki uluslararası tanınmış yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını açıkladı.

Elon Musk, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, sahibi olduğu Starlink uydu internet sistemi firmasının Gazze Şeridi'ndeki tanınmış uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını bildirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerini tamamen kesmesinin ardından X sosyal medya platformundaki yüzlerce kullanıcı insani yardım koordinasyonu için Starlink uydu sisteminin hizmete sunulmasını talep etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Gazze'de iletişimin kesilmesiyle hayat kurtaran gıda yardımımız da durma noktasına geldi. Çalışanlarımıza, ortaklarımıza ya da bize güvenen kişilere ulaşamıyoruz. İnsani yardım için sürdürülebilir erişim ve operasyon yapma imkanına acilen ihtiyacımız var. Her geçen dakika önemli." ifadelerini kullanmıştı.

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