Bosna Hersek'te Vefatının 20. Yılında Aliya İzetbegoviç paneli düzenlendi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Anadolu Mektebi ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) işbirliğinde "Vefatının 20. Yılında Aliya İzetbegoviç" paneli düzenlendi.

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin (IUS) de destek verdiği panelde, Bosna Hersek ve Türkiye'den lise ve üniversite düzeyindeki öğrenciler sunumlarını gerçekleştirdi.

IUS'ta düzenlenen program öncesi Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2003'te Tarım ve Köyişleri Bakanlığı döneminde Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı İzetbegoviç'in cenaze törenine katıldığını ve onun ne kadar sevildiğini gördüğünü söyledi.

Türkiye'nin Bosna Hersek'e ilgisinin yüksek olduğunu dile getiren Güçlü, Balkanların da Türkiye'ye derin bir sempatiyle baktığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Burada, bu insanlara ne yaptığımızı gösterelim ve onlara bir davette bulunalım, 'Gelin biz Balkanları okuyalım, siz de Anadolu'nun değerlerini okuyun'. Ortak bağlarımızı güçlendirelim. Buraya gelişimizin sebebi gerek Türkiye'nin kendi içinde gerekse gönül coğrafyamızı dahil ederek büyük alanda ortak paydayı büyütecek bir kültürel harekete acaba vesile olur muyuz? Biraz iddialı ama bence kutsal bir iş gibi. Kuzey Makedonya ve Kosova'da gerekli ilgiyi gördük, ümitlendik Bosna'da inşallah tablo bize bir fikir verecek."

Prof. Dr. Mustafa İsen de 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Müslüman coğrafyanın farklı noktalarında çıkış arayışları olduğunu belirterek Bosna Hersek'te İzetbegoviç'in çalışmalarını bunun bir parçası olarak gördüğünü ifade etti.

İsen, Müslüman coğrafyalardaki siyasi çıkışların bir medeniyete dönüşmesinin zamana ihtiyacı olduğu kanaati taşıdığını ifade ederek "Aliya İzetbegoviç hem bir eylem adamı hem de yaptığı işin arka planını izah eden bir doktriner, bu bakımdan onun perspektifinin ve yaptığı işi bir medeniyet algısı üzerinden yapma gayreti içinde olmasının gelecek kuşaklara da ışık tutacağını düşünüyorum. Bu anlamda da onun her geçen gün daha çok anlaşılacağını ve önümüzdeki yıllarda adından daha çok söz edileceği kanaatini taşıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İki oturum şeklinde düzenlenen panelin birinci bölümünde, Yasemin Beyza Çiftçi başkanlığında Mehmet Emin Kaymakçı, Badema Husanovic, Eylül Türçin ve Ajla Topcagic sunumlarını gerçekleştirdi. İkinci bölümde ise Abdulkadir Bekdemir'in panel başkanlığında Kudret Sayan, Amina Dzafo, Rumeysa Irmak ve Hatice Çakmak sunum yaptı.

Programa akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.