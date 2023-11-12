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Bosna Hersek'te İsrail'in saldırıları protesto edildi

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Bosna Hersek'te İsrail'in saldırıları protesto edildi
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durması için yürüyüş düzenlendi. Saraybosna'daki tarihi Başçarşı'daki Sebilj çeşmesi önünde toplanan binlerce kişi, Filistin bayrakları açarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durması için yürüyüş düzenlendi. Saraybosna'daki tarihi Başçarşı'daki Sebilj çeşmesi önünde toplanan binlerce kişi, Filistin bayrakları açarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Göstericiler Sebilj çeşmesinden kentin önemli caddelerinden Ferhadija'ya doğru yürüyerek, "Özgür Filistin" ve "Çocuk katilleri" sloganları attı.

"Gazze'de soykırımı durdurun" ve "Dün Srebrenitsa bugün Gazze" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulması çağrısında bulundu.

"Filistin'de medeniyet çöküyor, insanlık çöküyor"

Gösteriyi organize edenlerden Safija Tadefi, Bosna Hersek'in Gazze'deki halkın yanında olduğunu göstermek için bir araya geldiklerini belirterek, "Orada yaşanan savaş değil, o tam anlamıyla bir soykırım." dedi.

Göstericilerden Munevera Cehajic de "Biz savaşı yaşadık ve ezilmenin ne demek olduğunu biliyoruz. O insanlara çok üzülüyorum ve Yahudileri kınıyorum çünkü onlar da soykırımı yaşadılar. Nasıl hayatta kaldıklarını biliyorlar ve şimdi de aynısını Filistinlilere yapıyorlar. Bu daha önce görülmemiş bir şey; hastaneleri bombalamak, bu kadar çok çocuğu öldürmek. Söyleyecek söz bulamıyorum. Yeter artık." ifadelerini kullandı.

Diğer bir gösterici Zehid Zahirovic ise "Filistin'de medeniyet çöküyor, insanlık çöküyor. Bunun dinle, milletle alakası yok. Orada insanlar, kadınlar, çocuklar ölüyor." diye konuştu.

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