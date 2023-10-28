BM, Gazze'de İnsani Ateşkes Kararını Onayladı

Gazze'deki acil insani duruma dikkat çekmek adına Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Ürdün'ün öncülük ettiği ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 50'ye yakın ülkenin desteklediği ateşkes kararını kabul etti. Özel bir oturumda, 193 üye ülke arasından 120'si bu karar lehine oy kullandı.

Sivillerin ve Altyapının Korunması Vurgusu

Kararda özellikle sivil halkın ve sivil altyapının korunması gerektiğine vurgu yapıldı. Ayrıca, İsrailli ve Filistinli sivillere yönelik saldırılar da kınanarak, bu tür eylemlerin son bulması talep edildi.

Gazze'deki İnsani Kriz ve Çocukların Durumu

Gazze Şeridi'nde yaşanan insani krizin ciddiyeti belirtilirken, çocukların bu krizden nasıl etkilendiği üzerinde duruldu. Karar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu alandaki çabalarını tam anlamıyla desteklediğini belirtti.

İnsani Yardımların Gazze'ye Erişimi

"Acil, kalıcı ve sürekli insani ateşkes" çağrısıyla, çatışmaların sonlandırılmasının önemi vurgulandı. Gazze'ye insani yardım ve malzeme sevkiyatının kolaylaştırılması için atılması gereken adımlar üzerinde duruldu.

BM'nin İsrail-Filistin Çözüm Yaklaşımı

İsrail-Filistin arasındaki sorunun sadece barışçıl yollarla ve iki devletli çözüm temelinde ele alınabileceğine dikkat çekildi. Ayrıca, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilere yönelik eylemlerinin geri alınması talep edildi.

Kanada'nın Talebi Reddedildi

Oturum sırasında Kanada'nın, karar tasarısında Hamas'a yönelik bir ekleme yapılmasını talep ettiği, ancak bu talebin reddedildiği belirtildi.

BM Genel Kurulu'nun Önemi ve Karar Süreci

BM Genel Kurulu'nda, her ülkenin eşit oy hakkı bulunmakta ve veto hakkı söz konusu değil. Önemli uluslararası konularda karar alabilmek için üçte iki çoğunluğun onayı gerekiyor.

Ürdün ve Mısır'ın Tepkisi

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, bu kararı "Filistinlilere yönelik şiddete karşı net bir duruş" olarak değerlendirirken, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de alınan karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.