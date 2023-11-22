BM: Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 22 sağlık çalışanının öldüğü 178 saldırı belgelendi

- Birlemiş Milletler (BM), 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde görev yapan sağlık çalışanları arasında 22 can kaybı ve 48 yaralanmayla sonuçlanan 178 saldırının belgelendiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Haq, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), savaşın başlangıcından bu yana Gazze Şeridi'nde görev yapan sağlık çalışanları arasında 22 can kaybı ve 48 yaralanmayla sonuçlanan 178 saldırıyı belgeledi." dedi.

İsrail'in dün Gazze'nin kuzeyindeki Al Awda Hastanesini de hedef aldığını hatırlatan Haq, bu saldırıda 3 doktor ve 1 hasta refakatçisinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda hastanın yaralandığı bilgisini teyit etti.

Farhan Haq, Gazze'nin kuzeyinde "yalnızca 2 küçük hastanenin kısmen çalışır durumda" olduğunun tahmin edildiğini, güneydeki 22 tıbbi tesisin 11'inin "hizmet dışı kaldığını", 7'sinin "hala işlevine devam edebildiğini" ifade etti.

İsrail'in dün gerçekleştirdiği bombardımanda bir DSÖ çalışanının, 6 aylık bebeği, kocası ve iki erkek kardeşiyle hayatını kaybettiğini söyleyen Haq, 7 Ekim-19 Kasım tarihlerinde BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) 108 çalışanının da İsrail'in saldırılarında öldüğünü bildirdi.

Haq, son verilere göre, yerinden edilmiş 1,7 milyon Filistinliden 770 bininin Gazze Vadisi'ndeki 99 UNRWA tesisinde barındığını, bu kamplarda son iki hafta içinde cilt hastalıklarında yüzde 35, ishal vakalarında ise yüzde 40 artış yaşandığını kaydetti.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 6 binden fazlası çocuk ve 4 bini kadın olmak üzere 14 bin 532 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 226 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 79 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas, çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın 23 Kasım'da uygulamaya girmesini kabul etti. Buna göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.