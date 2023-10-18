Anglikan Kilisesi, Gazze'ye saldırıları ve yardımların engellenmesini "vicdansızlık diye niteledi

Anglikan Kilisesi Lideri Justin Welby, İsrail’in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yardımların, bu savaşın savaşçısı olmayan çocuk ve yetişkinlere ulaşmasını engellemek vicdansızlıktır. Hastane, okul ve mülteci kamplarının vurulması savunulamaz." diye konuştu.

El-Ehli Baptist Hastanesinin bağlı olduğu Anglikan Kilisesi'nin lideri, İngiltere Kilisesi Ruhani Lideri ve Canterbury Başpiskoposu Welby, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Geçmişte ziyaret ettiği hastanenin geçen cuma da başka bir saldırıdan etkilendiğini ifade eden Welby, "Yaşanan vahşet, insan hayatının kutsiyetini ve onurunu ihlal ediyor. Bu, hastanelerin, doktorların ve hastaların korunması gerektiği açıkça belirtilen insancıl hukukun ihlalidir." ifadelerini kullandı.

Welby, tüm gerçekler netleşmeden sorumluluğun taraflara yüklenmesinde itidalli davranılması gerektiğini de kaydetti.

Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'in kendisini savunma hakkı bulunduğunu belirten Welby, "Savaş kuralları, sivilleri ve her insanın değerli hayatını korumak için vardır. Çatışmaların ortasında bunların mümkün olan en iyi şekilde desteklenmesi gerekiyor. Yoksa şiddet döngüsü nesiller boyunca devam eder." değerlendirmesini yaptı.

Welby, "İsrail'in yoğun nüfuslu Gazze Şeridi'nde bombardımanlar düzenlemesi çok fazla acı ve sivil can kaybına yol açıyor. Gazze halkının suyu, gıdası, tıbbi malzemesi ve sığınacak yeri tükeniyor." dedi.

- "Şiddet, kutsal toprakların halkın hak ettiği geleceği sağlayamayacak"

Sevenlerinin esir alınan kişilerden haber beklediğini de ifade eden Welby, "Yardımların, bu savaşın savaşçısı olmayan çocuk ve yetişkinlere ulaşmasını engellemek vicdansızlıktır. Hastane, okul ve mülteci kamplarının vurulması savunulamaz." değerlendirmesini yaptı.

Esir alma olaylarını da eleştiren Welby, tüm taraflardaki masum siviller için kanın durması gerektiğini söyledi.

Welby, güvenli bir İsrail ve güvenli bir Filistin devleti için hayal edilen toplumun oluşturulması için çalışmalara başlanması gerektiğini kaydederek "Kesin olarak bildiğimiz şey bu şiddetin kutsal toprakların halkına hak ettiği geleceği sağlayamayacağıdır." diye konuştu.

Esirlerin serbest bırakılması ve sivillerin korunması çağrısını yineleyen Welby, Gazze'ye güvenli insani yardım erişiminin sağlanması yönündeki uluslararası çağrılara da katıldığını bildirdi.

Welby, Kudüs'te barış için dua ettiğini de belirterek kayıplarından dolayı yas tutan Filistin ve İsraillilerin acısını paylaştığını söyledi.