ABD ile Kanada arasındaki sınır geçişleri patlama nedeniyle kapatıldı

ABD ve Kanada'yı birbirine bağlayan köprüde bir aracın patlamasının ardından sınır geçişleri kapatıldı.Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) yapılan açıklamada, Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü'nde patlama...