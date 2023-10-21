Abbas: İsrail işgali bitmeli ve iki devletli çözüm oluşturulmalı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail’in Filistin topraklarındaki işgalinin son bulması ve uluslararası meşru kararlara uygun bir şekilde iki devletli çözümün uygulanması gerektiğini söyledi.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin doğusunda inşa edilen yeni idari başkentte, 31 ülke ve 4 uluslararası kuruluşun katılımıyla düzenlenen Kahire Barış Zirvesi'nde Gazze'deki gelişmeler ele alındı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, zirvede yaptığı konuşmada, Filistin halkının, kurum, ev ve hastanelere kadar uzanan bir savaşla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Halkımızın başka ülkelere tehcir edilmesine yönelik girişimlerde bulunanları uyarıyoruz. Kararlı bir şekilde topraklarımızda kalacağız." dedi.

Abbas, her iki taraftan da sivillerin öldürülmesini reddettiklerini ifade ederek, kaçırılan rehinelerin de serbest bırakılması gerektiğini dile getirdi.

Abbas ayrıca, Filistin halkının haklarına yönelik uluslararası kararların uygulanması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'dan "Gazze’deki ablukanın kaldırılması için İsrail’e baskı" talebi

Kahire Barış Zirvesi'nde konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ise uluslararası toplumu Gazze Şeridi'ndeki kuşatmayı kaldırması için İsrail üzerinde baskı kurmaya çağırdı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Filistin krizine ilişkin net bir duruş sergileyememesinden hayal kırıklığı duyduğunu dile getiren Bin Faysal, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplumu İsrail'e karşı ciddi adımlar atmaya, kararlı bir duruş sergilemeye ve İsrail'i uluslararası insani hukuka saygı göstermesini sağlamaya çağırıyoruz. Bölgede güvenli insani koridorların derhal açılmasını, yardım ve tıbbi malzemelerin kısıtlama olmaksızın sivillere ulaştırılabilmesini talep ediyoruz."

Arap Birliğinden İsrail için "işgalci bir devlet" vurgusu

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ise zirvedki konuşmasında, bölgedeki gerilimden İsrail’i sorumlu tuttu.

Ebu Gayt, uluslararası toplumun derhal ateşkes sağlanması ve Gazze halkına yardım için güvenli insani koridorların açılması konuları üzerinde çalışması gerektiğini belirtti.

Ebu Gayt ayrıca, tüm sivillerin eşit olduğunu, bazı Gazzelilerin barbar, bazılarının ise medeni olarak tanımlanmasını kınadıklarını ifade etti.

Gazze Şeridi'ndeki askeri gerilime ilişkin Ebu Gayt, şunları söyledi:

"Gazze'deki mevcut durumun devam etmesi, İsrail'in işgalci devlet olduğu ve uluslararası hukuku ihlal ettiği anlamına geliyor."

Fas ve Umman'dan İsrail'e tepki

Zirvede konuşan Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, "Filistinlileri sınır dışı etmeyi amaçlayan ve komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit eden tüm fikirleri reddediyoruz." dedi.

Umman Başbakan Yardımcısı Şihab bin Tarık da akan kanın durdurulması, sivillerin korunması ve Gazze Şeridi'ne insani yardımların gönderilmesine yönelik uluslararası çabaları desteklediklerini ifade etti.