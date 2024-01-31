Türkiye Genelinde Teknoloji ve Beyaz Eşya Fırsatları: A101’den Kaçırılmayacak İndirimler!

Türkiye'nin dört bir yanını kapsayan 12.000'den fazla şubesiyle her hafta bütçe dostu teknolojik cihazları ve beyaz eşyaları müşterileriyle buluşturan A101, Şubat ayının başında müthiş fırsatlar sunmaya hazırlanıyor.

A101’den Teknoloji Şöleni: Elektrikli Mopedlerden Akıllı Televizyonlara

A101, 81 ildeki yaygın ağı ve 500'den fazla güvenilir tedarikçisiyle, perakende sektöründe öncü bir konumda yer alıyor. Şubat ayının ilk gününde, elektrikli mopedlerden son teknoloji televizyonlara kadar geniş bir yelpazede teknolojik ürünleri tüketiciyle buluşturacak.

Elektrikli Moped Tutkunlarına Müjde: VOLTA VS1

Şubat'ın ilk günü, A101 mağazalarında ve online platformunda, AB Tip Onay belgesine sahip, B sınıfı ehliyetle kullanılabilen VOLTA VS1 Elektrikli Moped satışa sunulacak. 26.990 TL fiyat etiketiyle dikkat çeken bu ürün, hem ekonomik hem de çevre dostu bir ulaşım alternatifi sunuyor.

Yeni Nesil Televizyonlar A101’de

A101, bu hafta dahili Wi-Fi özellikli, çeşitli boyutlarda ultra HD akıllı televizyon modellerini uygun fiyatlarla satışa çıkarıyor. TOSHIBA 65UL2163DT/2 65’’ Ultra HD Smart TV, 20.999 TL fiyatıyla; TOSHIBA 58UA2263DT 58" Ultra HD Android TV, 16.999 TL fiyatıyla; ve TOSHIBA 43L2163DT 43" Full HD Smart TV, 9.999 TL fiyatıyla tüketicilere sunulacak. Ayrıca, HI-LEVEL 50UL700 50” 4K Ultra HD Smart TV, 10.999 TL’lik cazip fiyatıyla haftanın öne çıkan televizyon fırsatlarından biri olacak.

Beyaz Eşya Fırsatlarında A101 Farkı

A101, beyaz eşya kategorisinde de benzersiz fırsatlar sunmaya devam ediyor. SEG markasının 9 kg kapasiteli çamaşır makinesi ve 12 kişilik bulaşık makinesi gibi ürünler, hem uygun fiyatları hem de yüksek kapasiteleri ile dikkat çekiyor. Ayrıca, SEG NF 483 No-Frost Buzdolabı, 15.999 TL gibi bir fiyatla haftanın öne çıkan beyaz eşya fırsatları arasında yer alıyor.

Çeşit Çeşit Teknolojik Ürünler A101 Raflarında Tüketicilerin Beğenisine Sunulacak

2 GB RAM’e ve 32 GB dahili hafızaya sahip REEDER S19 MAX 2/32 GB Cep Telefonu, 2.599 TL’lik fiyatla raflarda olacak.

REEDER S19 Max Pro S Cep Telefonu ise 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafızasıyla 5.499 TL.

GOSMART Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık 239 TL, GOSMART Bluetooth Kulaklık TWS 11 ise 219 TL’ye müzikseverlerle buluşacak.

1080P Full HD özellikli PIRANHA 9635 Full HD PC Kamera, 109 TL fiyatıyla alıcılara sunulacak.

Pratik ve Kullanışlı Küçük Ev Aletleri A101 Mağazalarında

KIWI KMO 4243 Mikrodalga Fırın, 2.199 TL fiyatıyla A101 küçük ev aletleri reyonunda yerini alacak.

7 yumurta kapasiteli KIWI KEB 4308 Yumurta Pişirici, 299 TL fiyata sahip.

KIWI KTM 2907 Çay Makinesi, 599 TL’lik uygun fiyatıyla çay tiryakileri bekliyor.

KIWI KCM-7505T Mug'lı Filtre Kahve Makinesi ise 549 TL’ye kahveseverlere sunulacak.

A101 549 TL’lik fiyatla satışa sunduğu KIWI KSM-2405K Çocuk Waffle Makinesi ile çocukların yüzünü güldürüyor.

ARZUM AR1132 Monomix Çubuk Blender, 699 TL fiyatıyla ve çeşitli özellikleriyle dikkat çekiyor.

1.299 TL fiyatlı FANTOM Carbon DC1000 Dik Süpürge, toz torbasız kullanım özelliğiyle tüketicilerin hayatını kolaylaştırıyor.

A101 Kişisel Bakımına Özen Gösteren Müşterilerinin Yüzlerini Güldürüyor

KIWI KBS-1085 Akıllı Banyo Baskülü, 249 TL fiyatıyla formuna dikkat edenleri bekliyor.

279 TL fiyatlı GOLDMASTER Merkür GM-8102 Saç Sakal Şekillendirme Makinesi, kişisel bakımına dikkat edenler için satışa sunuluyor.

A101 399 TL’ye satışa sunduğu APRILLA AHC 5018 Erkek Bakım Seti ile erkek müşterilerini memnun ediyor.

A101 Bu Hafta Evcil Hayvan Sahiplerini de Unutmuyor

KIWI KPPC10850 Evcil Hayvan Bakım Seti, 379 TL fiyatıyla evcil hayvan sahiplerini bekliyor.