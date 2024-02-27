A101'den 29 Şubat Sürprizi: Tiny House ve Daha Fazlası

Türkiye genelinde 12.000'den fazla şubesiyle hizmet veren A101, 29 Şubat'ta müşterilerine özel indirimli teknolojik ürünler sunmaya hazırlanıyor. Bu özel günde, alışveriş severler hem ekonomik hem de kaliteli ürünlerin keyfini çıkaracak.

A101'de Teknoloji Şöleni

A101, teknoloji tutkunlarına müjdeli bir haberle geliyor. 29 Şubat'ta, her bütçeye uygun teknolojik ürünlerin satışa sunulacağı bu özel günde, alışveriş severler hem kaliteyi hem de uygun fiyatı bir arada bulacak.

Tiny House A101'de!

A101'in bu hafta sunduğu sürpriz ürünlerden biri de ESCAMP 6500 Flat Tiny House. Özel tasarımı ve uygun fiyatıyla dikkat çeken bu ürün, 399.990 TL gibi cazip bir fiyatla tüketicilere sunulacak. Minimalist yaşam tarzını benimseyenler için ideal bir seçenek olan Tiny House, konforu ve işlevselliği bir arada sunuyor.

Yeni Nesil Televizyonlar A101'de

A101, ev eğlencesini bir üst seviyeye taşıyan ultra HD 4K Smart LED TV'ler ile göz dolduruyor. TOSHIBA, ONVO, PHILIPS gibi markaların en yeni televizyon modelleri, 26.999 TL'den başlayan fiyatlarla tüketicilere sunulacak. Bu televizyonlar, ev eğlencesinde aradığınız kaliteyi ve konforu sağlayacak.

Beyaz Eşya Fırsatları

A101, mutfağınızın ihtiyaçları için kaliteli ve uygun fiyatlı beyaz eşya seçenekleri de sunuyor. REGAL, SEG ve HYUNDAI markalarının en yeni buzdolabı ve su arıtma cihazları, 2.499 TL'den başlayan fiyatlarla A101 mağazalarında yerini alıyor. Kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla satın almak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat.

Cep Telefonu ve Aksesuarlarında İndirim

A101, cep telefonu ve aksesuarlarında da iddialı. REEDER, GOSMART, PIRANHA ve NOKIA markalarının en yeni ürünleri, 239 TL'den başlayan fiyatlarla teknoloji meraklılarını bekliyor. Hem kaliteli hem de uygun fiyatlı bu ürünlerle, teknolojiyi yakından takip edenler için ideal seçenekler sunuluyor.

Avantajlı Küçük Ev Aletleri Yüzleri Güldürüyor

FANTOM CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 2.399 TL, ARZUM Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 1.199 TL, HOMEND Royaltea 1741H Çelik Çay Makinesi 1.499 TL, SINBO SCM-2934 Kahve & Baharat Öğütücü 439 TL, KIWI KSM-2447 Tost Makinesi ise 1.399 TL’ye satışta olacak.

A101 Kişisel Bakımına Dikkat Edenleri de Unutmuyor

APRILLA AHC-5019 Erkek Bakım Seti 439 TL, SINBO SHD-7094 Saç Kurutma Makinesi 399 TL, APRILLA AHC-5038 Tıraş Makinesi 239 TL, APRILLA AFM-2892 Şarjlı Sporcu Masaj Aleti 599 TL, ORAL-B D16 Easy Clean Diş Fırçası ise 699 TL’lik fiyatıyla kişisel bakımına özen gösterenlere sunulacak.

Çeşitli Hırdavat Ürünleri A101 Marketlerinde Yerini Alacak

PIRANHA Avuç Taşlama 499 TL, PIRANHA Darbeli Matkap 499 TL, PIRANHA Dekupaj Testere 499 TL, PIRANHA 12 V Akülü Vidalama Seti 549 TL, APRILLA Şarjlı Vidalama 55 Parça ise 399 TL.