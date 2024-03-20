A101'de Bu Hafta Elektrikli Araç ve Teknoloji Ürünlerinde Büyük Fırsatlar

Türkiye genelinde 13.000'den fazla mağazasıyla her kesimden tüketiciye hitap eden A101, 21 Mart'ta elektrikli araçlardan beyaz eşyalara, akıllı televizyonlardan kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede cazip fiyatlar sunuyor. Bu özel günde, teknoloji tutkunları ve bütçe dostu alışveriş yapmak isteyen herkes için kaçırılmayacak fırsatlar A101 mağazalarında sizi bekliyor.

Volta EV1 Elektrikli Araç ile Sürdürülebilirliğe Adım Atın

A101, çevre dostu ulaşım araçlarını tercih edenler için şehir içinde rahat kullanımıyla ön plana çıkan Volta EV1 Elektrikli Araç'ı 169.900 TL gibi avantajlı bir fiyata sunuyor. Sürdürülebilirlik ve teknolojiyi bir araya getiren bu fırsat, hem çevreye katkıda bulunmak hem de ekonomik bir ulaşım seçeneği arayanlar için ideal.

Evinizi Akıllı TV'ler ile Renklendirin

Evde geçirilen zamanları daha keyifli hale getirmek isteyenler için A101, çeşitli markalardan son teknoloji akıllı TV'leri cazip fiyatlarla sunuyor. ONVO ve TOSHIBA'nın Ultra HD Smart TV'leri, JVC'nin Full HD ve HD Smart LED TV'leri ile seyir zevkinizi iki katına çıkarın. A101'de, her bütçeye uygun akıllı TV seçenekleri bulunuyor.

Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletlerinde Bütçe Dostu Çözümler

A101, ev işlerini kolaylaştıracak beyaz eşya ve küçük ev aletlerini uygun fiyatlarla tüketicilere sunuyor. SEG çamaşır makinesi, no-frost buzdolabı, mekanik termosifon; FLAVEL buro tipi buzdolabı; KIWI su sebili ve GoodWest'in ankastre seti gibi ürünler, evinizin ihtiyaçları için ekonomik ve kaliteli seçenekler sunuyor.

Teknoloji Severler İçin Cep Telefonları ve Aksesuarlar

Günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelen cep telefonları ve aksesuarları, A101 mağazalarında sizleri bekliyor. REEDER, PIRANHA ve SANDISK markalarının sunduğu cep telefonları, USB kablolari ve hafıza kartları, teknoloji severlerin beğenisine sunuluyor.

Müzik Tutkunları İçin Kulaklık Çeşitleri

Müziğin hayatınızda önemli bir yere sahip olduğunu biliyoruz. A101, PIRANHA markasının Bluetooth ve kablolu kulaklık modelleri ile müzik zevkinizi doyasıya yaşamanız için ihtiyacınız olan her şeyi sunuyor.

Kişisel Bakım Ürünlerinde Avantajlı Fiyatlar

Kişisel bakımına özen gösterenler için A101, APRILLA ve ARZUM markalarının saç düzleştiricileri, saç kurutma makineleri, su dalgası maşaları ve çok daha fazlasını cazip fiyatlarla sunuyor.

A101 mağazalarında, teknolojiden kişisel bakıma kadar geniş bir ürün yelpazesi, her bütçeye uygun fiyatlarla sizleri bek

liyor. Bu özel günü kaçırmamak için en yakın A101 mağazasını ziyaret edin ve avantajlı fiyatlarla alışverişin keyfini çıkarın.

Hesaplı Küçük Ev Aletleriyle Mutfaklarınızı Renklendirin

Mutfak işlerini pratik ve eğlenceli hale getirecek küçük ev aletleri, A101'in fırsatlar dünyasında sizleri bekliyor. KIWI'nin yağsız fritözü, ARZUM'un multi blender seti ve süpürgeleri, FLAVEL'in 2'si 1 arada dik süpürgesi gibi ürünler, mutfaklarınızda yaratıcılığınızı serbest bırakmanız için ideal. Hem zamandan tasarruf edin hem de lezzetli yemeklerin keyfini çıkarın.

Teknoloji ve Konforu Bir Arada Sunan Akıllı Ev Aletleri

Akıllı ev aletleriyle hayatınızı kolaylaştırın. A101, son teknoloji ürünlerle evlerinizi daha konforlu ve kullanışlı hale getirmeniz için geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Zamandan tasarruf etmenizi sağlayacak, kullanımı kolay ve enerji verimli ürünlerle yaşam kalitenizi artırın.

A101'de Her Zevke ve İhtiyaca Uygun Ürünler

A101, her hafta yenilenen ürün gamıyla her zevke ve ihtiyaca hitap ediyor. Gerek teknolojik ürünler, gerekse günlük kullanım için pratik çözümler sunan küçük ev aletleri ve kişisel bakım ürünleriyle A101, kaliteli ve ekonomik alışverişin adresi olmayı sürdürüyor.

A101'de Alışverişin Keyfini Çıkarın

A101 mağazaları, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarıyla her bütçeye hitap ediyor. Kalite ve ekonomiyi bir arada sunan A101, Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalarıyla hizmetinizde. 21 Mart'ta başlayacak olan bu özel kampanyayı kaçırmamak için en yakın A101 mağazasına uğramayı unutmayın. Teknolojiden moda ürünlerine, gıdadan kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi ile A101, alışverişinizi keyifli ve ekonomik hale getiriyor.

Birbirinden Çeşitli Bahçe Bakımı Ürünleri 21 Mart’ta A101’de

Dalgıç Su Pompası 949 TL, 8 Fonksiyonlu Bahçe Sulama Fıskiyesi 169 TL, Kazıklı Bahçe Sulama Fıskiyesi 99.90 TL, 3 Kollu Döner Fıskiye 179 TL, Kazıklı Bahçe Fıskiyesi 54.90 TL, Otomatik Fonksiyonlu Bahçe Sulama Tabancası 119 TL, Otomatik Fonksiyonlu Bahçe Sulama Tabancası Seti 169 TL, Bahçe Stoplu Hortum Adaptörü 22.50 TL, Bahçe Musluk ve Hortum Adaptörü 17.50 TL, Bahçe Hortum Adaptörü 21.50 TL, Taşınabilir Hortum Makarası 259 TL, Sulama Zamanlayıcısı 199 TL, Hortum Uzatma Parçası 16.50 TL, Çok Amaçlı Kamp Küreği 149 TL, Bahçe Hortum Bağlantı Adaptörü 17.50 TL, Bahçe Sulama Başlığı Seti 77.90 TL, Bahçe Sulama Tabancası 89.90 TL, Salınımlı Yağmurlama Sistemli Bahçe Fıskiyesi 249 TL, Elektrikli Üfleme Makinesi 499 TL, Bahçe Sulama Tabancası Seti 139 TL, Hortum/Musluk Bağlantı Seti 54.90 TL’ye satışta olacak.

Mağazalarda ve A101 Ekstra'da Satışa Çıkacak Olan Ürünler

Volta EV1 Elektrikli Araç, Arzum AR4070 Cleancompact Cyclone Süpürge, SEG CM 710 7 Kg Çamaşır Makinesi, SEG NF 463 No-Frost Buzdolabı ve Onvo OV50500 50" Ultra HD webOS 2.0 Smart LED mağazalarda ve A101 Ekstra’da satışa sunulacak.