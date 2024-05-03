1995-2005 Arası Çalışanlar için Emeklilik Yenilikleri: Mini EYT Paketi Açıklandı!

Hükümet, emeklilik sürelerini kısaltma ve daha fazla kişiyi erken emeklilikle buluşturma amacı taşıyan Bağ-Kur reformunu tamamladı. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için umut vadediyor bu yeni düzenleme. Reform, gereken prim gün sayısını azaltarak önemli bir kolaylık sağlıyor.

Bağ-Kur Reformu Ne Getiriyor?

Yeni Bağ-Kur reformu, emeklilik süreçlerini kolaylaştıracak ve yaklaşık bir milyon kişiyi daha erken emekliliğe taşıyacak. Özellikle küçük esnafı hedef alan bu düzenleme, prim gün şartını 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürüyor.

Kimler Yeni Emeklilik Düzenlemesinden Yararlanacak?

Bu düzenleme, özellikle bakkal, kasap, berber, kuaför ve tamirci gibi küçük işletme sahiplerini kapsayacak. İşletmelerde 10 veya daha az çalışanı olan esnaflar, yeni prim günü şartlarından faydalanabilecek. Düzenleme sırasında bu kapsam daha da genişletilebilir ve tüm Bağ-Kur'lular 5 yıllık bir avantaj elde edebilir.

EYT’liler Yeni Emeklilik Düzenlemesinden Faydalanacak mı?

EYT sorunu yaşayanlar, çalışmalar tamamlandığında bu durumun netleşeceği belirtiliyor. Eğer reform tüm süreleri kapsarsa, 1999 öncesinde işe başlamış Bağ-Kur'lu erkekler için prim günü şartı 9 binden 7 bin 200'e düşürülecek ve gereken prim gününü tamamlayanlar hemen emekli olabilecek.

1999 Sonrası Bağ-Kur’luların Emeklilik Şartları

8 Eylül 1999'dan sonra işe başlayan kadın ve erkek Bağ-Kur'lular için prim gün şartı 1800 gün azaltılacak. Bu kişilerin yaş şartını da tamamlamaları gerekecek. Yaş ve prim günü şartlarını tamamlayanlar, sigortalılık başlangıç tarihlerine göre emekli olabilecekler.

Yeni Emeklilik Düzenlemesinde Son 3.5 Yıl Kuralı Değişecek mi?

1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların, son 3.5 yıldaki çalışmalarına göre hangi statüden emekli olacakları belirleniyor. Yeni düzenleme, son 3.5 yıl kuralını esneterek daha az prim günü ile emeklilik imkanı sunacak. Bu sayede daha önce Bağ-Kur'lu olan ancak SSK'ya geçenler de avantajlı bir duruma gelebilecek.

Yeni Emeklilik Düzenlemesinin Uygulamaya Geçirilme Zamanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına göre, reformun hayata geçirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Orta Vadeli Plan kapsamında bu değişikliklerin uygulamaya alınması hedefleniyor.

Bu düzenlemelerle, emeklilik süreçleri üzerindeki yük hafifletilecek ve daha fazla kişiye erken emeklilik imkanı sunulacak. Özellikle küçük esnaf bu değişikliklerden önemli ölçüde fayda görecek.