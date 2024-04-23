A101’de 25 Nisan'da Teknoloji ve Konfor Şöleni Var! A101’de Bu Hafta Neler Var?

A101'de Tiny House: Küçük Ev Büyük Hayaller

Tiny House, yani küçük evler, minimalist yaşamı tercih edenler için ideal bir seçenek. A101, 399.900 TL gibi cazip bir fiyatla bu büyük hayalleri küçük evlerde gerçekleştirmenizi sağlayacak.

A101'de Elektrikli Taşıtlarda Dev İndirim

Elektrikli taşıtlar da bu haftanın öne çıkanları arasında. VOLTA markalı VM4+ Üç Tekerlekli Elektrikli Moped sadece 41.990 TL, VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet ise 21.990 TL’ye satılacak.

A101'de Akıllı Televizyonlarda Kaçırılmaz Fırsatlar

Ev eğlencesi için akıllı televizyonlar da var. PHILIPS 55PUS7608 55'' UHD Smart LED TV ve JVC TV 50" UHD Smart LED gibi modeller, çok uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.

A101'de Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletlerinde Büyük İndirim

Mutfakta devrim yaratan ürünlerden, temizlik ve bakım ürünlerine kadar pek çok ürün indirimli fiyatlarla sunulacak.

A101'de Mutfakta Devrim Yaratan Teknolojiler

SEG markalı bulaşık makineleri, buzdolapları ve çamaşır makineleri gibi ürünlerde büyük indirimler mevcut.

A101'de Temizlik ve Bakım Ürünlerinde En İyi Teklifler

Toz torbasız elektrikli süpürgeler, çay makineleri gibi küçük ev aletleri, her bütçeye uygun fiyatlarla.

A101'de Kişisel Bakım Ürünlerinde İnanılmaz İndirimler

APRILLA ve KIWI markalarından saç düzleştiriciler, epilatörler, saç kesme makineleri ve akıllı banyo baskülleri gibi kişisel bakım ürünleri, özel fiyatlarla sunuluyor.

A101'de Cep Telefonu ve Aksesuar Fırsatları

Hem cep telefonları hem de aksesuarları, özellikle teknoloji tutkunları için cazip fiyatlarla raflarda yerini alıyor.

A101'de Sıkça Sorulan Sorular

A101’de satılan ürünlerin garantisi var mı?

Evet, A101’de satılan tüm ürünler üretici garantisi altındadır.

A101’de hangi ödeme yöntemleri geçerli?

Nakit, kredi kartı, ve bazı yerlerde mobil ödeme seçenekleri mevcuttur.

A101 ürünleri ne kadar sürede teslim edilir?

Ürünler genellikle satın alındığı gün ya da ertesi gün teslim edilir.

A101 mağazalarında COVID-19 önlemleri nedir?

A101, tüm mağazalarında sağlık ve güvenlik önlemlerini en üst düzeyde tutmaktadır.

A101'deki indirimler ne zaman başlar?

İndirimler genellikle büyük kampanyalar öncesi başlar, özel günlerde ve festivallerde yoğunlaşır.