14 Mart'ta A101'de Neler Oluyor? Karavan ve Moped Fırsatlarını Kaçırmayın!

Türkiye'nin dört bir yanında, 81 ilde ve binlerce ilçede hizmet veren A101, 14 Mart'ta teknoloji ve seyahat severler için benzersiz indirimler sunmaya hazırlanıyor. Perakende devi, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi olarak, tüketicilere unutulmaz bir alışveriş deneyimi vaat ediyor.

A101 Karavan ve Moped İndirimleriyle Yola Çıkma Zamanı

Yolculuk ve macera tutkunları için A101, ERBA marka çekme karavanları ve APEC marka elektrikli mopedleri cazip fiyatlarla sunuyor. 239.990 TL değerindeki ERBA KARAVAN 4.00 Çekme Karavan ve 34.990 TL fiyatındaki APEC APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped, sınırlı süre için A101 mağazalarında sizleri bekliyor.

A101 ile Ev Eğlencesi Bir Başka

Ev eğlencesine değer katmak isteyenler için A101, TOSHIBA ve ONVO markalı Ultra HD Android TV'lerden, HI-LEVEL WEBOS Smart LED TV'lere kadar geniş bir yelpazede ürünler sunuyor. 16.999 TL'den başlayan fiyatlarla, evinizin konforunda sinema keyfi sizi bekliyor.

A101'de Beyaz Eşya Fırsatları

Ev işlerini kolaylaştıracak beyaz eşyalarda da A101 fırsatları kaçırılmaz. SEG markalı çamaşır makineleri, bulaşık makineleri ve No-Frost buzdolapları, evinizi daha verimli ve konforlu bir hale getirecek.

Teknoloji Ürünlerinde A101 Kalitesi

Akıllı telefonlardan tablet ve drone'lara, enerji çözümlerinden ses sistemlerine kadar birçok teknolojik ürün, 14 Mart itibarıyla A101 mağazalarında sizi bekliyor. MIPO, HOMETECH, PIRANHA, PHILIPS ve QCY gibi markaların kaliteli ürünleri, uygun fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Müzik Tutkunları için A101'de Özel İndirimler

Müzikseverler de A101'in unuttuğu kesimler arasında değil. JWIN markalı piyanolar, elektronik orglar ve dijital davul setleri, müzik tutkunlarına özel fiyatlarla sunuluyor. 7.990 TL'ye varan indirimlerle, müziğin ritmine kapılma zamanı.

Hesaplı Küçük Ev Aletleri Reyonlarda Yerini Alıyor

SINGER 6160 Brilliance Dikiş Makinesi 6.499 TL, KIWI KSI 6323 Seramik Tabanlı Buharlı Ütü 759 TL, FANTOM Carbon DC500 Dikey Süpürge 1.299 TL, SINBO STM-5845 Elektrikli Çay Makinesi 799 TL, KIWI KVC-4040 Kablosuz Dik Süpürge 2.799 TL, KIWI KK3330 Çelik Kettle 329 TL, KIWI KCM 7512 Elektrikli Çelik Cezve 379 TL’ye A101 marketlerinde.

A101’de Kişisel Bakım Ürünleri de Dikkatleri Çekiyor

PIERRE CARDIN Akıllı Baskül 349 TL, PIERRE CARDIN Kıl Temizleme Makinesi 79,90 TL, PIERRE CARDIN Erkek Bakım Seti 549 TL, APRILLA AHC 5050 Şarjlı Profesyonel Saç Sakal Kesme Makinesi 549 TL, APRILLA AHS2049 Saç Maşası ise 299 TL.

A101 Ekstra ve a101.com.tr’de Satışa Çıkacak Olan Ürünler

ERBA KARAVAN 4.00 Çekme Karavan, APEC APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped A101 Ekstra’da; TOSHIBA 58UA2263DT 58" Ultra HD Android TV, SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı, SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi ve SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi a101.com.tr’de ayrıca satışa sunulacaktır.