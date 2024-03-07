Migros Ramazan Paketi Kampanyaları: İftar ve Sahur İçin Ekonomik ve Zengin Paket Seçenekleri

Ramazan ayı, bereket ve paylaşmanın ön planda olduğu, iftar ve sahur sofralarının zenginleştiği özel bir zaman dilimidir. Bu dönemde, evlerde hazırlanan sofralar için gerekli olan temel gıda ürünlerine olan talep artış gösterir. Migros, müşterilerinin bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Ramazan paketlerini cazip fiyatlarla sunarak hem bütçelerine katkı sağlıyor. İşte Ramazan Kolisi fiyatları...

Ramazan ayı, bereket ve paylaşmanın ön planda olduğu, iftar ve sahur sofralarının zenginleştiği özel bir zaman dilimidir. Bu dönemde, evlerde hazırlanan sofralar için gerekli olan temel gıda ürünlerine olan talep artış gösterir. Migros, müşterilerinin bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Ramazan paketlerini cazip fiyatlarla sunarak hem bütçelerine katkı sağlıyor hem de ihtiyaç sahiplerine ulaşma konusunda yardımseverlere destek oluyor.

Migros'un Ramazan Paketleri: Bereket ve Lezzet Bir Arada

Migros, Ramazan ayı boyunca iki ana paket seçeneği ile karşımıza çıkıyor: Bereket Paketi ve Lezzet Paketi. Her iki paket de, dört kişilik bir aileye iftar sofrası kurabilecek zenginlikte ürünlere sahip.

Bereket Paketi, 279,95 TL gibi uygun bir fiyatla sunuluyor ve içerisinde 1 kg pilavlık pirinç, bulgur, çeşitli makarnalar, ayçiçek yağı, domates salçası, un, çay, şeker, tuz ve erişteli yoğurt çorbası gibi temel malzemeler bulunuyor. Toplamda 13 farklı ürünü barındıran bu paket, iftar sofralarını zenginleştiriyor.

Lezzet Paketi ise, 499,95 TL'lik avantajlı fiyatı ile 23 farklı ürün sunuyor. Bu paket, Bereket Paketi'ne ek olarak kırmızı mercimek, koçbaşı nohut, haşlanmış bezelye, nohut, fasulye, tavuk bulyon, irmik ve Türk kahvesi gibi lezzetli ve besleyici ürünleri de içeriyor.

Tablo, Migros'un Ramazan ayında sunmuş olduğu Bereket ve Lezzet paketlerinin içeriklerini ve fiyatlarını karşılaştırmalı bir şekilde göstermektedir.

Özellikler Bereket Paketi Lezzet Paketi Fiyat 279,95 TL 499,95 TL Ürün Sayısı 13 23 İçerikler - 1 kg pilavlık pirinç- 1 kg bulgur- 500 gr burgu, yüksük ve spaghetti makarna- 1 litre ayçiçek yağı- 830 gr domates salçası- 1 kg un- 500 gr çay- 1 kg toz şeker- 750 gr iyotlu sofra tuzu- 2 adet 70 gr erişteli yoğurt çorbası - 1 kg pilavlık pirinç- 1 kg bulgur- 1 kg kırmızı mercimek- 1 kg koçbaşı nohut- 1 litre ayçiçek yağı- 2 adet 500 gr burgu makarna- 500 gr yüksük ve spaghetti makarna 2 adet 1 kg un- 830 gr domates salçası- 500 gr çay- 1 kg toz şeker- 700 gr haşlanmış bezelye, nohut ve fasulye- 2 adet 70 gr erişteli yoğurt çorbası- 60 gr tavuk bulyon- 750 gr iyotlu sofra tuzu- 500 gr irmik- 100 gr Türk kahvesi Amaç Dört kişilik ailenin iftar ihtiyaçlarını karşılamak Daha zengin bir iftar menüsü için geniş ürün yelpazesi sunmak Tasarruf %35'e yakın Paket içindeki çeşitlilik sayesinde alınan ürünlerde tasarruf

Ramazan Döneminde Migros'tan Alışveriş Yapmanın Avantajları

Migros, Ramazan döneminde sadece paketlerle değil, aynı zamanda çeşitli kampanyalarla da müşterilerine avantajlar sunuyor. 8 Mart - 14 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Bonus Sepet Kampanyası, Garanti Bonus ve Money Bonus kullanıcılarının 750 TL ve üzeri alışverişlerde 300 TL bonus kazanmasına olanak tanıyor. Ayrıca, Ramazan boyunca Money Bonus kullanıcıları, Bereket Paketini 200 TL'ye, Lezzet Paketini ise 400 TL'ye satın alma şansı buluyor.

Ramazan Ayında Migros'ta İndirim Fırsatları

Migros, Ramazan ayına özel olarak seçili ürünlerde yaptığı indirimlerle de müşterilerinin yüzünü güldürüyor. Belirli tarihler arasında, tunus hurması, güllaç, kadayıf, siyah zeytin, pastırma, çay, şeker ve ayçiçek yağı gibi birçok üründe cazip indirimler sunuluyor. Bu indirimler sayesinde, müşteriler Ramazan ayında ihtiyaç duydukları ürünleri daha ekonomik fiyatlarla temin edebiliyorlar.