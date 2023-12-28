Teknosa'nın Yeni Yıl İndirimleri: Akıllı Telefon, Tablet, Bilgisayar, TV, Kulaklık ve Daha Fazlası

Teknosa, yeni yıl alışverişlerinde tüketicilere özel indirimlerle heyecan verici bir alışveriş deneyimi sunuyor. Seçkin Samsung akıllı telefon modellerinde kablosuz kulaklık hediyesi ve Samsung Galaxy S23 modellerinde 6000 TL'ye varan Buyback desteği, Teknosa'nın öne çıkan kampanyaları arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra, Huawei Band 8 akıllı bilekliklerde özel fiyat indirimleri ve seçili Samsung ve Lenovo tabletlerde avantajlı fiyatlar sunuluyor.

Televizyon ve E-Mobilite Ürünlerinde Büyük İndirimler

Teknosa'nın televizyon ve e-mobilite ürün grupları da yılbaşı indirimlerinden nasibini alıyor. Samsung ve LG marka televizyonlarda %15'e varan kasa kampanyaları ve e-mobilite ürünlerinde %20'ye varan indirimler, yeni yılın en çekici teklifleri arasında gösteriliyor.

Müzik ve Oyun Tutkunları İçin İdeal Fırsatlar

Müzik severler ve oyun tutkunları için de Teknosa, yeni yıl kampanyalarında unutulmadı. JBL marka seçili kulaklıklarda büyük indirimler ve 31 Aralık'a kadar tüm gaming aksesuarlarında %20'ye varan indirimler, müzik ve oyun severlerin ilgisini çekiyor.

TeknoClub Üyelerine Özel Bingo Oyunu ile Eğlence ve İndirim Bir Arada

Teknosa, yeni yılın geleneksel oyunu tombalanın dijital versiyonu olan Bingo ile eğlenceyi ve indirimi bir araya getiriyor. TeknoClub üyeleri, belirli tarihler arasında Teknosa Bingo oyununa katılarak, kazandıkları indirimleri Teknosa mağazalarında ve teknosa.com'da kullanabiliyorlar.

Yenilikçi Kampanyalar ve Teknoloji Tutkunlarına Özel Fırsatlar

Teknosa, yeni yıla özel kampanyalarıyla teknoloji tutkunlarının yanında olmaya devam ediyor. Microsoft 365, telefon ve tablet ekran koruma ürünleri ile güvenlik ürünlerinde de cazip fiyatlar sunan Teknosa, tüketicilere geniş bir ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlar sunarak yeni yılda da fark yaratmayı hedefliyor.

Yeni yılda Teknosa'nın sunduğu bu cazip fırsatlar ve kampanyalar, teknoloji tutkunlarının ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunarak, alışveriş deneyimlerini zenginleştiriyor. Teknosa, müşterilerine yalnızca ürünler sunmakla kalmayıp, aynı zamanda eğlence ve indirimleri birleştirerek alışverişin keyfini artırıyor.