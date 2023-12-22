MediaMarkt'ta Yeni Yıl Heyecanı: Özel Tekliflerle Teknoloji Alışverişi

Avrupa'nın önde gelen elektronik perakendecisi MediaMarkt, yeni yıl kutlamalarını, benzersiz ürün yelpazesiyle zenginleştirerek sürdürüyor. Yılbaşı dönemine özel olarak hazırlanan bu kampanya, teknoloji meraklılarına özel indirimler sunuyor. Binlerce elektronik ürünü kapsayan bu kampanya, her türlü ihtiyaca uygun çeşitlilikteki ürünlerle dikkat çekiyor.

MediaMarkt, geniş ürün seçenekleriyle alışverişin konforunu evinize getiriyor. Yeni yıl hediyesi arayanlar için ideal bir durak olan bu kampanya, 25 Aralık'a kadar sürecek. Akıllı telefonlardan, dizüstü bilgisayarlara, çeşitli aksesuarlardan, drone ve hoparlörlere kadar pek çok ürünü cazip fiyatlarla sunuyor.

Kampanya boyunca bazı özel teklifler şu şekilde:

REALME C55 256 GB Akıllı Telefon, sadece 7.999 TL.

HP Victus/ Core i5 13500H İşlemci/16GB Ram/512GB SSD Oyuncu Dizüstü Bilgisayar, 29.899 TL'den başlayan fiyatlarla.

SAMSONITE CM5-09-006 15.6 Notebook Sırt Çantası, yalnızca 2.499 TL.

DJI Mini 2 SE Fly More Combo Drone, 18.899 TL'ye.

JBL Go Essential Bluetooth Hoparlör, sadece 999 TL.

Bu kampanya, Türkiye genelindeki 97 MediaMarkt mağazasında ve mediamarkt.com.tr üzerinden erişilebilir olacak. Yeni yılda teknolojiyi en uygun fiyatlarla keşfetmek isteyenler için eşsiz bir fırsat sunuyor.

MediaMarkt, müşterilerine sadece kaliteli ürünler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda alışveriş deneyimini üst düzeye çıkarıyor. Teknolojiye dair her şeyi bulabileceğiniz bu kampanya, yeni yıl hediyeleri için mükemmel bir seçenek olarak karşınıza çıkıyor.