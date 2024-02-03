MediaMarkt'ta Sevgililer Günü İndirim Fırtınası: En Yeni Teknolojik Ürünlerde Büyük İndirimler!
Avrupa'nın elektronik perakende alanında lider isimlerinden biri olan MediaMarkt, aşkın en özel gününde sevdiklerinize unutulmaz hediyeler sunmanız için büyük bir kampanya başlatıyor. Bu özel günde, teknolojiye meraklı sevdiklerinizi mutlu edecek binlerce ürün, cazip indirimlerle sizleri bekliyor.
Sevgililer Günü İçin Teknolojik Hediye Rehberi
MediaMarkt, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel olarak hazırladığı kampanya ile hediye seçiminizi kolaylaştırıyor. Son teknoloji ürünlerini, avantajlı fiyatlarla sunan bu kampanya, hediye alışverişinizi bir şölene dönüştürecek.
Kaçırılmayacak Fırsatlar
5 Şubat'a kadar sürecek olan bu özel kampanya kapsamında, teknoloji tutkunlarını heyecanlandıracak pek çok ürün, özel indirimlerle satışa çıkıyor. Akıllı saatler, profesyonel fotoğraf makineleri, en yeni nesil laptoplar, son model akıllı telefonlar ve hayatı kolaylaştıran robot süpürgeler, MediaMarkt güvencesiyle sizlerle.
Öne Çıkan Teknolojik Hediyeler
- HUAWEI Watch GT 3 46mm Active Edition Akıllı Saat: Spor ve teknolojiyi bir arada sevenler için ideal bir hediye. Şimdi sadece 4.999 TL.
- CANON EOS 2000D 18-55 IS II Fotoğraf Makinesi: Fotoğrafçılığa meraklı sevdikleriniz için unutulmaz anları ölümsüzleştirecek bir hediye. 15.999 TL'den başlayan fiyatlarla.
- LENOVO Yoga Slim 6/Core i5 Laptop: Hem iş hem eğlence için mükemmel bir seçim. 23.999 TL'ye sahip olabilirsiniz.
- SAMSUNG Galaxy A54 256 GB Akıllı Telefon: Stil sahibi ve teknoloji tutkunu sevdikleriniz için ideal. 17.999 TL fiyatla.
- ROBOROCK Q7 Max Robot Süpürge: Temizlikte son teknolojiyi evinize getiren bu robot süpürge, 15.799 TL'ye sizin olabilir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.