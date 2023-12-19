MediaMarkt’ın Yeni Yıl Kampanyasında Kaçırılmayacak Teknoloji Fırsatları

MediaMarkt, teknoloji tutkunlarına yönelik geniş ürün yelpazesi ve konforlu alışveriş deneyimiyle tanınır. Özellikle Yeni Yıl döneminde, herkesin dikkatini çekecek özel kampanyalarla tüketicileri cezbetmeye devam ediyor. Yılbaşı kampanyası, çeşitli elektronik ürünleri cazip fırsatlarla sunarak alışveriş severler için yeni bir heyecan yaratıyor.

Avrupa’nın Lider Elektronik Perakendecisinden Yılbaşı İndirimleri

MediaMarkt, Avrupa’nın önde gelen elektronik perakendecisi olarak, yılbaşında sevdiklerinize hediye almak istediğinizde ilk tercihiniz olmayı hedefliyor. 21 Aralık’a kadar sürecek olan bu özel kampanyada, akıllı saatlerden robot süpürgelere, kablosuz kulaklıklardan akıllı telefonlara kadar birçok farklı ürünü, akıllara durgunluk veren fiyatlarla bulabilirsiniz.

MediaMarkt’ın Yeni Yıl Kampanyası Ürünleri

Kampanya kapsamında sunulan bazı öne çıkan ürünler şunlardır:

HUAWEI Watch GT4 46 mm Akıllı Saat : Teknoloji ve şıklığı bir arada sunan bu saat, sadece 6.299 TL’den başlayan fiyatlarla.

: Teknoloji ve şıklığı bir arada sunan bu saat, sadece 6.299 TL’den başlayan fiyatlarla. DREAME D9 Max Vacuum Mop Robot Süpürge : Evinizi temiz tutmanın en akıllıca yolu, 7.999 TL’den itibaren sizlerle.

: Evinizi temiz tutmanın en akıllıca yolu, 7.999 TL’den itibaren sizlerle. PHILIPS TAT1108BK TWS Gerçek Kablosuz Kulak İçi Kulaklık : Müzik dinleme deneyiminizi yeniden keşfedin, 899 TL’den başlayan fiyatlarla.

: Müzik dinleme deneyiminizi yeniden keşfedin, 899 TL’den başlayan fiyatlarla. TECNO Camon 20 Pro 256 GB Akıllı Telefon: Yüksek performans ve şık tasarımı bir arada sunan bu telefon, 10.999 TL’den sizin olabilir.

Yılbaşında Teknolojiye Yatırım Yapın

MediaMarkt’ın bu özel kampanyası, yılbaşı hediyesi arayışınızda size ilham verecek. Sevdiklerinize teknolojinin en yeni ürünlerini hediye ederek, onların yeni yıla mutlu bir başlangıç yapmalarını sağlayabilirsiniz. Ayrıca, kendi teknoloji koleksiyonunuzu genişletmek için de mükemmel bir fırsat!