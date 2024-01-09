JBL kulaklıklar 12 ayda ödeme kolaylığıyla vodafone flex’te

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerine en gelişmiş teknoloji ürünlerini Vodafone FLEX ayrıcalıklarıyla sunmaya devam ediyor. “Yeni nesil teknolojilerin yeni nesil operatörü” mottosuyla en yeni teknolojiye sahip ürünleri portföyüne katmayı sürdüren Vodafone, ses ekipmanları alanında JBL ile yeni bir işbirliğine imza attı. Buna göre, JBL’in çok çeşitli ürün portföyüne yeni katılan JBL Wave Buds ve JBL Tune Flex kulaklık modelleri, Vodafone FLEX ile faturaya ek kredi kartsız 12 ayda ödeme kolaylığıyla satın alınabiliyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“Vodafone olarak, en yeni dijital teknolojileri dünyayla aynı anda ve en uygun tekliflerle müşterilerimizin kullanımına sunmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda, ses ekipmanları alanında dünyanın önde gelen markalarından JBL ile işbirliğimize bir yenisini daha ekliyoruz. Bu işbirliğiyle teknolojik ürüne ihtiyaç duyan herkese yönelik teklifler sunuyoruz. Amacımız, Vodafone FLEX ile müşterilerimizin hayat tarzına uygun, ihtiyaç duyabilecekleri JBL kulaklıkları kredi kartsız 12 ayda ödeme kolaylığıyla satın alma imkânı sunmak. Bu kapsamda, JBL’in yeni JBL Wave Buds ve JBL Tune Flex modellerini Vodafone FLEX üzerinden müşterilerimizle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Müşterilerimiz, bu ürünlere Vodafone FLEX avantajlarıyla sahip olabiliyor. Tüm müşterilerimizi son teknolojiye sahip ürünlerle tanışmak üzere Vodafone FLEX’e davet ediyoruz.”

Ayrıcalıklı dinleme deneyimi

JBL Wave Buds, net ses ve vokal kalitesi sunarken zengin bas sağlayan Deep Bass Sound teknolojisi sayesinde dinleme deneyimini yepyeni bir seviyeye taşıyor. 8 saat pil ömrü sunan ve kılıf içinde gelen ürünle tüm gün müzik dinlenebiliyor. JBL Tune Flex ise JBL saf bas sesi, akıllı ortam ile aktif gürültü önleme, aramalar için 4 mikrofon, 32 saate kadar pil ömrü gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Vodafone FLEX’te JBL Wave Buds beyaz ve siyah, JBL Tune Flex ise beyaz, siyah, mavi ve mor renklerde sunuluyor.

10’u aşkın kategoride 1.000’den fazla ürün

Vodafone FLEX, Vodafone müşterilerinin ihtiyaç ve talepleri için çok geniş ve çeşitli ürün portföyü sunan bir son teknoloji dünyası. “Seç Seç Al” mottosuyla duyurulan Vodafone FLEX dünyası “ürünü seç, ödemeni seç ve kolayca al” ilkesine dayanıyor. Vodafone FLEX’te toplam 10’u aşkın kategoride 1.000’den fazla ürün yer alıyor. Müşteriler, zengin seçenekler arasından aradığı ürüne kolayca ulaşabildiği gibi, kendine uygun ödeme yöntemini de seçebiliyor.