BİM'de büyük indirim! Raflarda ürün kalmayacak !Ne alırsan 29TL, 59 TL, 99 TL
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Vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen ve sevilen marketlerden biri olan BİM, 5 Ocak 2024 Cuma tarihli aktüel kataloğunu yayınladı. Bugün, birbirinden avantajlı tekliflerin yer aldığı BİM mağazalarında tek fiyat günü ilan edildi. Bu özel gün kapsamında, birçok üründe cazip fırsatlar sizleri bekliyor.
Vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen ve sevilen marketlerden biri olan BİM, 5 Ocak 2024 Cuma tarihli aktüel kataloğunu yayınladı. Bugün, birbirinden avantajlı tekliflerin yer aldığı BİM mağazalarında tek fiyat günü ilan edildi. Bu özel gün kapsamında, birçok üründe cazip fırsatlar sizleri bekliyor.
BU ÜRÜNLER BU FİYATA KAÇMAZ
- Dijitsu 65" UHD WebOS Tv 14.799 TL
- Nordmende 55' UHD Android Tv 10.999 TL
- LG 55' UHD WebOS Smart Tv 18.999 TL
- Dijitsu 43' FHD Android Smart Tv 5.799 TL
- Xiaomi Tv Box S 2ND Generation 1.649 TL
- HP 7N4W2AA Notebook 11.429 TL
- Tecno Spark 10 Cep Telefonu 5.699 TL
- Casper Via M30 Plus Cep Telefonu 4.599 TL
- Philips Hızlı Şarj Aleti 199 TL
- Philips El Feneri 149 TL
- Philips Yeni Nesil Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere 2.999 TL
- Philips Buhar Kazanlı Ütü 3.799 TL
- Heifer Çubuk Blender 399 TL
- Luxell XXL 7.5L Fastfryer 2.499 TL
- Stanley Advanture Termos 1 Litre 999 TL
- Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 2.699 TL
- Philips Sakal Düzeltici 439 TL
- Katlanır Yatak 999 TL
- Kumtel Turbo Cam Ankastre Set 6.499 TL
- Benante Melamin Kek Fanusu ve Spatula 149 TL
- Standlı Servis Seti 6 Parça 149 TL
- Mutfak Seti 9 Parça 149 TL
- Pedallı Çöp Kovası 149 TL
- Raf Ünitesi 149 TL
- Cam Kurabiyelik 149 TL
- Kadın - Erkek Welsoft Kapüşonlu Sweat 149 TL
- Kadın - Erkek Yarım Fermuarlı Polar Üst 149 TL
- Hayvan Figürlü Kadın Panduf 149 TL
- Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 149 TL
- Wellsoft Tv Battaniye 149 TL
- Molinella Koltuk Örtüsü 149 TL
- Molinella Masa Örtüsü 149 TL
- Matara 730 ml 99 TL
- Glas in love Cam Demlik 900 ml 99 TL
- Oval Tepsi 99 TL
- Paşabahçe Heybetli Çay Seti 8 Parça 99 TL
- Borcam Cam Kapaklı Yuvarlak Tencere 99 TL
- Rakle Ayaklı Boyalı Meşrubat Bardağı 2'li 99 TL
- Rakle Ayaklı Boyalı Kahve Yanı Bardak 2'li 99 TL
- Oval Saklama Kabı 3'lü 99 TL
- Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 99 TL
- Welsoft Çocuk Kapüşonlu Sweat 99 TL
- Kadın - Erkek Yağmurluk 99 TL
- Tül Perde 145x250 cm 99 TL
- Kadın Flanel Ev Botu 99 TL
- Kadın Çapraz Terlik 59 TL
- Çocuk Polar Alt 59 TL
- Karma Silikon Ürünler 59 TL
- Sürgülü Süzgeç 59 TL
- Toprak Porsiyonluk Güveç 6'lı 59 TL
- Blok Zemini 59 TL
- Karma Oyuncak Çeşitleri 59 TL
Kaynak:
Aktüel