BİM'de büyük indirim! Raflarda ürün kalmayacak !Ne alırsan 29TL, 59 TL, 99 TL

Vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen ve sevilen marketlerden biri olan BİM, 5 Ocak 2024 Cuma tarihli aktüel kataloğunu yayınladı. Bugün, birbirinden avantajlı tekliflerin yer aldığı BİM mağazalarında tek fiyat günü ilan edildi. Bu özel gün kapsamında, birçok üründe cazip fırsatlar sizleri bekliyor.