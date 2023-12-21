Amazon Türkiye'de Yılın En Uzun Gecesi İçin Heyecan Verici İndirimler!

Amazon Türkiye, yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'a özel, Prime üyelerine sunulan heyecan verici indirimlerle alışveriş severleri kendine çekiyor. "Yılın Son Fırsatları" adı verilen bu indirim kampanyası, 18.00 ile 04.00 saatleri arasında geçerli olacak ve alışveriş tutkunlarına unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Yılın Son Fırsatları Kampanyası ve Prime Üyelik Avantajları

Amazon.com.tr'nin geleneksel hale gelen "Yılın Son Fırsatları" kampanyası, yılbaşı öncesi alışveriş çılgınlığını doruğa çıkarıyor. 21 Aralık'ta, yılın en uzun gecesine özel indirimlerle Prime üyeleri, hızlı ve ücretsiz teslimat seçeneklerinden yararlanarak, sevdikleri için mükemmel hediyeleri bulabilir veya yeni yıl öncesi kendi ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

Özel İndirimlerde Neler Var?

Bu özel günde, Amazon.com.tr'nin sunduğu bazı indirimler şöyle:

Hawk Gaming Chair FAB V6 Oyuncu Koltuğu: Oyun tutkunları için ideal.

Oyun tutkunları için ideal. Philips S5444/03 Üç Başlı Islak/Kuru Tıraş Makinesi: Erkek bakımının vazgeçilmezi.

Erkek bakımının vazgeçilmezi. Apple iPhone 14 Plus (512GB) - RED: Teknoloji severlerin favorisi.

Teknoloji severlerin favorisi. Apple iPad 2022 10.9 inç (Wi-Fi + Cellular, 256 MB) - Sarı: Yeni nesil tablet deneyimi.

Yeni nesil tablet deneyimi. Lenovo IdeaCentre 3 - All In One Bilgisayar: Hem şık hem fonksiyonel.

Hem şık hem fonksiyonel. Philips Hue WCA 9-75W Renkli Akıllı Led Ampul Başlangıç Seti: Evinizi renklendirin.

Evinizi renklendirin. LEGO Architecture New York City: Yaratıcılığınızı konuşturun.

Herkes İçin Erişilebilir İndirimler

Amazon.com.tr'nin "Yılın Son Fırsatları" kampanyası, tüm müşteriler için erişilebilir durumda. Siz de bu adres üzerinden kampanyayı takip edebilir, her gün yenilenen fırsatları yakalayabilirsiniz.