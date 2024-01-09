A101'de Teknoloji Rüzgarı: 11 Ocak'ta Benzinli Moped ve Akıllı Televizyon Fırsatları Sizi Bekliyor!

Türkiye'nin dört bir yanındaki 12.000'den fazla mağazasıyla her zaman dikkat çeken A101, teknoloji ve konforu bir araya getiren ürünleriyle 11 Ocak'ta müşterilerini heyecanlandıracak. A101, bu özel günde benzinli mopedlerden akıllı televizyonlara kadar geniş bir teknolojik ürün yelpazesi sunacak.

A101'de Moped Keyfi: APEC 49.4 CC Benzinli Moped

A101, Euro 5 standartlarına uygun, B sınıfı veya daha üstü ehliyetle kullanılabilen APEC 49.4 CC Benzinli Moped'i 28.990 TL fiyat etiketiyle raflarına taşıyor. Hem kaliteli hem de uygun fiyatlı bu moped, şehir içinde hızlı ve ekonomik bir seyahat alternatifi sunuyor.

Akıllı TV Çeşitleriyle Evinize Modern Dokunuş

A101, TOSHIBA ve HI-LEVEL markalarının son teknolojiye sahip akıllı televizyon modellerini uygun fiyatlarla tüketicilere sunuyor. TOSHIBA'nın 65UA2263DT 65" Ultra HD Android TV modeli, dahili Wi-Fi ve Bluetooth özellikleriyle 18.499 TL'ye, 50UL2163DT/2 50" Ultra HD Smart TV ise 11.499 TL'ye satışa çıkıyor. HI-LEVEL markasının 65'' UHD Smart LED TV'si ise 14.799 TL fiyat etiketiyle evlerinizi akıllı bir dünyaya taşıyacak.

Ekonomik ve Kaliteli Televizyonlar

A101, ONVO markasının 32OV5000H 32’’ HD Uydu Alıcılı LED TV modelini sadece 3.499 TL gibi bir fiyatla sunarak, her bütçeye uygun televizyon seçenekleri sunmayı hedefliyor. Bu televizyon, hem kaliteli bir görüntü sunuyor hem de ekonomik bir seçenek olma özelliğini koruyor.

A101 SEG Marka Beyaz Eşya Satışlarına Devam Ediyor

9 kg yıkama kapasiteli ve 15 programlı SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi, 9.999 TL fiyatıyla A101 beyaz eşya reyonunda ve a101.com.tr’de tüketicileri bekliyor.

471 L net hacimli SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı ise 17.499 TL fiyatıyla mağazalarda ve a101.com.tr’de satışa çıkıyor.

Uygun Fiyatlı Teknolojik Ürünler A101’de

4 GB RAM özellikli REEDER S19 MAX 4/128 GB Cep Telefonu, 3.299 TL fiyatıyla A101 raflarında ve a101.com.tr’de teknoloji tutkunlarına sunulacak.

4.599 TL fiyatlı HIKING A43 Cep Telefonu, 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza özelliğiyle satışa çıkacak.

QCY GTC Akıllı Saat, 599 TL’lik fiyatıyla tüketicileri bekliyor.

PIRANHA 2215 BT Kulaklık 249 TL, PIRANHA 9965 BT Kulaklık ise 239 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.

Küçük Ev Aletlerinde Kaçırılmayacak Fırsatlar

5 güç seviyesine sahip SAMSUNG MS20A3010AL/TR Mikrodalga Fırın, 2.699 TL fiyatla satışa sunulacak.

13 dikiş tipine ve 4 ipliğe sahip KIWI KSW-3097 Overlok Makinesi, 4.399 TL’ye A101 reyonlarında yer alacak.

Torbasız kullanımıyla FANTOM Carbon DC500 Dikey Süpürge, 1.099 TL fiyatıyla tüketicilere sunulacak.

5 farklı fonksiyona sahip ARZUM AR1167 Starblend Multi Blender Seti 1.399 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

Mutfakta pratiklik sağlayan KIWI KC 8203 Şarjlı Gıda Doğrayıcı, 249 TL fiyatıyla tüketicileri bekliyor.

KIWI KHB 4415 Çubuk El Blender'ı ise 289 TL’lik fiyatıyla mağazalarda yerini alacak.

Kişisel Bakımına Dikkat Edenler İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar

3 farklı masaj moduna sahip APRILLA AMA2850 Ayak Masaj Aleti, 499 TL fiyatla satışa sunuluyor.

Kablosuz bağlantılı KIWI KBS-1032 Akıllı Banyo Baskülü, 219 TL fiyatla formunu koruyanları bekliyor.

45 dakikalık kullanım süresiyle APRILLA ATR 7013 Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi, 179 TL fiyatıyla satışta olacak.

APRILLA ATR 7002 Kulak & Burun Kılı Kesme Makinesi ise 45 TL’lik fiyatıyla satışa sunulacak.

Çeşitli Hırdavat Ürünleri Bu Hafta A101’de

PIRANHA Avuç Taşlama, Darbeli Matkap ve Dekupaj Testere 459 TL fiyatıyla alıcılarını bekliyor.

Tüketicilere pratik kullanım sunan PIRANHA 110 Parça Hobi Seti, 499 TL’ye satışa çıkıyor.

APRILLA Katlanabilen Şarjlı Vidalama ise 229 TL fiyatla haftanın dikkat çeken hırdavat ürünleri arasında bulunuyor.

PIRANHA Pil Ölçüm Cihazı, 69,90 TL’ye ise tüketicilerin beğenisine sunulacak.