A101'de Büyük İndirim: 28 Aralık'ta Kaçırılmayacak Teknoloji Fırsatları!

A101, Türkiye’nin dört bir yanında, geniş ürün yelpazesi ve kaliteli hizmet anlayışı ile tanınan bir marka. Bu hafta, müşterilere özel olarak seçilmiş teknolojik ürünler sunuyor.

Yeni Nesil Televizyonlar ile Evinize Şıklık Katın

A101'deki en gözde ürünlerden biri, TOSHIBA'nın Ultra HD Smart TV'leri. 65’’ ekrana sahip bu model, dahili Wi-Fi ve Wireless Display özellikleriyle geliyor. Aynı zamanda, 55" Ultra HD Android TV seçenekleri de bulunuyor.

Fiyat Performans Ürünleri: ONVO ve TOSHIBA Smart LED TV'ler

ONVO markasının 42'' Full HD Android 13 Smart LED TV’si ve TOSHIBA’nın 32” Smart LED TV modelleri, uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu televizyonlar, ev teknolojisini ekonomik bir şekilde güncellemek isteyenler için ideal.

Beyaz Eşya Fırsatları: Hem Kaliteli Hem Ekonomik

A101, beyaz eşya konusunda da iddialı. 10 kg kapasiteli SEG Çamaşır Makinesi, 6 programlı SEG Bulaşık Makinesi ve geniş iç hacimli SEG Buzdolabı, uygun fiyatlarla sunuluyor. Ayrıca, HYUNDAI'nin Alkali Detoks Su Arıtma Cihazı da haftanın fırsatları arasında.

A101 Teknolojik Ürün Raflarında Birbirinden Çeşitli Ürünler Satışa Sunuluyor

8 GB RAM ve 128 GB dahili hafızasıyla REEDER S19 Max Pro S Cep Telefonu, 4.999 TL fiyatla A101 teknolojik ürün raflarında ve a101.com.tr’de.

3.999 TL fiyatıyla 28 Aralık günü satışa sunulan bir diğer telefon olan TCL 30 SE Cep Telefonu ise 4 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza özelliğine sahip.

CANON SELPHY CP1500 Kompakt Fotoğraf Yazıcısı, Wi-Fi, USB, SD kartları veya USB-C Flash sürücüleri ile kameradan veya bilgisayardan direkt baskı özelliğiyle 3.499 TL.

599 TL’ye satışa çıkan PHILIPS TAT1215BK Bluetooth Kulaklık, tek şarjla 6 saate kadar oynatma süresi imkanını tüketicilere sunuyor.

Tüketicilerin şarj sıkıntısını ortadan kaldırmalarına olanak sağlayan PHILIPS 10.000 mAh Powerbank, 349 TL’ye A101’lerde yerini alıyor.

PHILIPS SPT6307B Kablosuz Klavye Mouse Set ise 379 TL fiyatıyla satışa çıkıyor.

15 saatlik oynatma süresi ve hızlı şarj özelliğiyle 699 TL fiyata sahip PHILIPS TAH1108 Bluetooth Kulak Üstü Kulaklık beğenilere sunuluyor.

Avantajlı Küçük Ev Aletleri A101’lerde

8 L hacimli ve 2.499 TL fiyatlı ONVO OVFRY06 Yağsız Fritöz Airfryer, tüketicilerin sağlıklı yemek yapmalarına olanak sağlıyor.

A101 market reyonlarında ve a101.com.tr’de satışa sunulan SCHAFER Çaykeyfi Çay Makinesi, 899 TL fiyatıyla çay tiryakilerinin yüzünü güldürüyor.

KIWI KCM-7570 Türk Kahvesi Makinesi, 639 TL fiyatıyla kahveseverlerle buluşuyor.

BPA içermeyen KIWI KWP8520 Stantlı Şarjlı Su Pompası, 189 TL fiyatla satışa sunuluyor.

KIWI KCJ1803 Narenciye Sıkacağı ise 239 TL fiyatında bulunuyor.

1,7 L su kapasiteli KIWI KK 3304 Su Isıtıcı, 199 TL’ye A101 mağazalarında yerini alıyor.

Kişisel Bakımına Dikkat Edenlerin Yüzü A101 Sayesinde Gülüyor

APRILLA AHS 2051 Bukle Maşası, 249 TL’lik fiyatla satışta.

KIWI KBS1024 Dijital Baskül, 199 TL fiyatıyla formuna dikkat edenleri bekliyor.

APRILLA AHD2151 Profesyonel Saç Kurutma Makinesi, 439 TL’ye beğenilere sunuluyor.

239 TL fiyatlı APRILLA ATR7017 Retro Şarjlı Saç Sakal Düzeltme Makinesi, farklı renk seçenekleriyle satışa çıkıyor.

GOLDMASTER GM-8147 Quick Erkek Bakım Seti ise 549 TL olan fiyatıyla bakımına özen gösteren erkeklere sunuluyor.

A101'de Alışverişin Keyfi Başka

A101, geniş ürün yelpazesi, uygun fiyatları ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla, teknoloji alışverişinde bir numara. 28 Aralık'ta başlayacak kampanya, tüketicilere benzersiz fırsatlar sunuyor. Bu özel indirimlerle, A101 mağazaları ve a101.com.tr, teknoloji severlerin vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor.