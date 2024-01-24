A101'de Bu Hafta Neler Var? Karavan ve Elektrikli Moped Heyecanı Başlıyor!

Türkiye genelinde 81 ilde bulunan ve 12.000'den fazla marketiyle tanınan A101, her hafta sunduğu ekonomik teknolojik ürünleriyle tüketicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. 25 Ocak'ta, A101 mağazalarında ve a101.com.tr internet sitesinde, çeşitli teknolojik ürünlerin avantajlı fiyatlarla satışa sunulacağını duyurdu. A101'in bu teklifleri, perakende sektöründe öncü bir konumda olan firmanın, müşteri memnuniyetine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seriyor.

A101'de Seyahat Tutkunları İçin Karavan Fırsatı

A101, seyahat severler için büyük bir fırsat sunuyor: ERBA KARAVAN 4.00 Çekme Karavan. Bu karavan, 25 Ocak'ta 239.990 TL fiyat etiketiyle satışa çıkacak. 01 Tip Onay Belgeli bu ürün, dünya standartlarında bir seyahat deneyimi vaat ediyor.

Elektrikli Moped Tutkunlarına Özel VOLTA VM4 Neo

Aynı gün içerisinde, A101, elektrikli taşıt teknolojisinin son harikası VOLTA VM4 Neo Üç Tekerlekli Elektrikli Moped'i de satışa sunacak. 37.990 TL fiyatıyla dikkat çeken bu ürün, L2e-P sınıfı Avrupa Birliği tip onay belgesine sahip ve Euro 5 standartlarında.

Yeni Nesil Televizyonlarla Evlerinize Teknoloji Geliyor

A101, 25 Ocak'ta, ONVO OV55500 55” Ultra HD WEBOS 2.O Smart LED TV'yi 11.999 TL fiyatla sunacak. Dahili Wi-Fi özelliğiyle ev eğlencesini bir üst seviyeye taşıyan bu ürün, kullanıcılarına yüksek kaliteli bir izleme deneyimi sağlıyor. Bunun yanı sıra, TOSHIBA 55UA2263DT/55UA2363DT 55" Ultra HD Android TV ve TOSHIBA 50UA2363DT 50" Ultra HD Android TV modelleri de cazip fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.

Beyaz Eşya Seçenekleri Her Bütçeye Uygun

A101, beyaz eşya alanında da müşterilerine cazip seçenekler sunuyor. SEG CM 1012 10 kg Çamaşır Makinesi 10.499 TL, SEG BM 6001 6 Programlı Bulaşık Makinesi 8.999 TL ve SEG ST 283 Buzdolabı 8.599 TL fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca, HYUNDAI EC-107 Alkali Detoks 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı, 2.199 TL fiyatla sağlıklı su tüketimi imkanı sağlıyor.

A101, sunduğu bu fırsatlarla, teknoloji ve konforu uygun fiyatlarla tüketicilerin ayağına getiriyor. Bu hafta, A101 mağazalarında ve a101.com.tr internet sitesinde yer alan bu özel teklifler, her bütçeye uygun seçenekler sunarak, tüketicilere cazip alışveriş fırsatları yaratıyor. A101'in bu teklifleri, kaliteli ve ekonomik alışverişin adresi olma yolundaki kararlı adımlarını gösteriyor.

A101 Teknolojik Ürün Raflarında Kaçırılmayacak Fırsatlar Alıcıları Bekliyor

A101 bu hafta mağazalarında 128 GB dahili hafıza özellikli REEDER S19 MAX PRO 4 GB/ 128 GB Cep Telefonu’nu 3.499 TL fiyatla müşterileriyle buluşturacak.

PIRANHA 2212 Bluetooth Kulaklık, 239 TL fiyatıyla müzikseverlere sunulacak.

WD 2 TB Harici Hard Disk, 2.199 TL’lik fiyatıyla tüketicileri bekliyor.

Tüm tablet ve dokunmatik ekranlar ile uyumlu PIRANHA 3101 Akıllı Dokunmatik Kalem, 299 TL’ye satışa çıkacak.

PIRANHA Şarjlı Çocuk Dijital Fotoğraf Makinesi, 999 TL’lik fiyatıyla A101’lerde yerini alacak.

Birbirinden Kullanışlı Özelliklere Sahip Küçük Ev Aletleri A101 Marketlerinde

Çay tiryakilerini de unutmayan A101 SCHAFER Çaykeyfi Çay Makinesi’ni 999 TL’ye mağazalarında ve a101.com.tr’de satışa sunacak.

HOMEND Coffeebreak 5046H Filtre Kahve Makinesi, 1.249 TL fiyatıyla kahveseverlerin yüzünü güldürüyor.

Kahveseverlerin yüzünü güldüren bir diğer ürün olan KIWI KCM 7510 Elektrikli Cezve ise 189 TL fiyatıyla satışta olacak.

RANGE Rematrix Dikey Kablolu Süpürge, torbasız kolay kullanım avantajına ve 999 TL fiyata sahip.

899 TL fiyatlı HOMEND Handmaid El Blender Seti tüketicilere el blender’ı, çırpıcı ve doğrayıcı imkanını sağlıyor.

299 TL fiyatla satışa çıkacak KIWI KMX 3608 El Mikseri, 5 hız ayarı özelliğini içerisinde bulunduruyor.

BPA içermeyen KIWI KWP 8513 Şarjlı Su Pompası ise 99 TL’lik fiyatıyla haftanın küçük ev aletleri arasında yerini alıyor.

A101 Satışa Sunduğu Kişisel Bakım Ürünleriyle Yüzleri Güldürüyor

A101, 25 Ocak’ta 539 TL fiyatlı APRILLA AHC 5050 Şarjlı Profesyonel Saç Sakal Kesme Makinesi’ni müşterilerine sunacak.

APRILLA AHD2127C Saç Kurutma Makinesi, 399 TL’ye kişisel bakım raflarında yerini alacak.

Haftanın kaçırılmaması gereken bir diğer kişisel bakım ürünü olan APRILLA 5 Başlıklı Saç Kurutma ve Şekillendirme Seti ise 599 TL’lik fiyatla satışta olacak.