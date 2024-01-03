2024’te A101’de Büyük Sürpriz: Elektrikli Bisikletler ve En Son Teknoloji Ürünlerde Şaşırtan Fiyatlar!

Türkiye'nin en yaygın market zincirlerinden biri olan A101, 2024’ün ilk haftasında müşterilerine elektrikli bisikletlerden yeni nesil televizyonlara kadar pek çok avantajlı teknoloji ürünü sunuyor. 81 ilde ve her ilçede bulunan 12.000’den fazla A101 mağazası, ekonomik ve kaliteli ürünleriyle biliniyor.

A101’de Yeni Yılın İlk Haftasında Elektrikli Bisiklet Fırsatı

Yeni yılın ilk haftasında A101, VOLTA VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet’i 12.990 TL fiyatla tüketicilerle buluşturuyor. Kilitlenebilir ve taşınabilir bataryası ile dikkat çeken bu bisiklet, hem A101 mağazalarında hem de a101.com.tr web sitesinde satışa sunulmuş durumda.

En Son Teknolojiye Sahip Televizyonlar A101’de

Bluetooth ve dahili Wi-Fi özellikleriyle TOSHIBA 58UA2263DT 58" Ultra HD Android TV, 13.999 TL fiyat etiketiyle A101'de yer alıyor. Aynı zamanda, TOSHIBA 55QA4263DT 55’’ Ultra HD QLED Android TV, 16.999 TL gibi cazip bir fiyatla satışta. ONVO markasının 50OV6000U 50'' ve 32OV6000H 32'' modelleri de uygun fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

A101’de Beyaz Eşya Fırsatları

SEG markasının CM 910 model çamaşır makinesi ve BM 4001 model bulaşık makinesi, kullanışlı özellikleri ve uygun fiyatlarıyla A101 mağazalarında satışa çıkmış durumda. Ayrıca, SEG NF 483 No-Frost Buzdolabı da haftanın dikkat çeken beyaz eşya fırsatlarından biri.

Teknolojik Ürünlerde Kaçırılmayacak Fırsatlar

A101, OUKITEL C32 Cep Telefonu ve LENOVO N4120 4/128 GB Notebook gibi teknolojik ürünleri de müşterilerine sunuyor. Ayrıca, LENOVO 300 Wireless Compact Mouse ve PIRANHA markalı kablosuz kulak içi kulaklık ve bebek IP kamera gibi ürünler de oldukça cazip fiyatlarla satışta.

Pratik ve Kullanışlı Küçük Ev Aletleri A101’lerde Tüketicileri Bekliyor

750 W maksimum güç tüketimi ve 79 dB ses seviyesi özellikleriyle SAMSUNG VC07R302MVB/TR Cyclone Süpürge, metal teleskobik boruya ve 2.999 TL fiyata sahip.

Haftanın satışa sunulan bir diğer süpürgesi ARZUM AR4096 Dikey Süpürge, 1.099 TL fiyatında bulunurken, toz torbasız kullanım özelliğiyle de tüketicilere pratik bir hizmet sağlıyor.

Kahveseverleri de unutmayan A101, 439 TL’ye KIWI KCM 7542 Filtre Kahve Makinesi’ni satışa sunuyor.

ARZUM AR695 Peta Seramik Tabanlı Ütü ise 679 TL’lik fiyatıyla A101’lerde alıcılarını bekliyor.

Kişisel Bakımına Özen Gösterenler İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar A101’de

Seramik kaplaması ile saçlara zarar vermeyen APRILLA AHS 2027 Su Dalgası Maşası, 399 TL fiyatında bulunuyor.

APRILLA AHS 2026 Saç Düzleştirici, 279 TL fiyatla raflarda ve a101.com.tr’de yerini alıyor.

Tüyleri kökünden alan 18 cımbızlı sisteme sahip ARZUM AR 5040 Violet Epilasyon Aleti, 379 TL.

APRILLA AEP 7803 Kaş ve Bıyık Epilasyon Cihazı, 99,90 TL fiyatıyla satışta.

APRILLA AHC-5019 Erkek Bakım Seti, 379 TL’lik fiyatla beğenilere sunuluyor.

GOLDMASTER Merkür GM-8102 Saç Sakal Şekillendirme Makinesi ise 249 TL’ye kişisel bakımına dikkat eden erkeklerin yüzünü güldürüyor.

A101, 2024 yılının ilk haftasında teknoloji meraklılarına ve günlük ihtiyaçlarını ekonomik bir şekilde karşılamak isteyen tüketicilere geniş bir ürün yelpazesi sunarak alışveriş deneyimini üst düzeye taşıyor. Bu fırsatları kaçırmamak için A101 mağazalarını veya a101.com.tr web sitesini ziyaret etmeyi unutmayın!