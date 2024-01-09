Sanatsal Dokunuşlar ile 100.Yıla Mektuplar

Uzun bir çalışmanın emeği olan “100.Yıla Mektuplar” sergisi 5 Ocak’ta açıldı. Sanatçı Ferda Meltem Uludağ’ın, 2023 yılının başında başlayan sergi çalışmalarına yakından izledim. Eserlerinin üzerinde inanılmaz bir titizlikle çalıştı ve Pinelo Sanat Galerisi’nde İstanbullu sanat izleyicisiyle buluşturdu.

Türk Kadın Seramik sanatçılarımızdan biri olan Ferda Meltem Uludağ’ın, Cumhuriyetimizin 100. Yılına ithafen hazırladığı ve doğayı esas alarak detaylarında çocukluk anılarının geçtiği ayrıca doğup büyüdüğü coğrafyanın yerel ögelerine yer verdiği seramik eserleri, açılışa katılan sanat izleyicisinin büyük beğenisini topladı. Sanatçı Uludağ, sergide yer alan seramik eserlerin her birindeki detaylarla adeta bir zaman yolculuğuna davet ediyor.

Sanatçı kişisel sergisini; Çağdaş Türk Kadınlarına ve Cumhuriyetimizin 100. Yılına ithaf ediyor.

Eserlerini üretirken; kendi doğa ile olan iletişim biçiminden yola çıkmış ve doğada geçen anılarının yanı mektuplarından, şarkı sözlerinden, şiirlerden ilham almış. Böylelikle geçmişten günümüze biriktirildiklerini muhafaza ettiğim zarflar bir nevi figür ve form ilişkili seramik eserlerine dönüşmüş.

Start_Up yayınımıza da konuk olan sanatçının yayın linkine tıklayarak sergi ile ilgili biraz daha fikir sahibi olabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=LtsggBiSuS0&list=PLT8PJCeIowgkXEVLPe-ny8UDajKz2KDcL&index=1

21 Ocak 2024 tarihine kadar sergiyi ziyaret etmenizi ve yakından eserleri görmenizi tavsiye ederim.

Sevgi ve Sanatla Kalın,