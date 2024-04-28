Selda Akay'ın Güçlü Hikayesi: Kırılan Can Parçası

Toplumumuzda kadınların eklenerek çoğalan sorumluluklarına karşın, inandıkları her alanda savaşarak rüyalarını gerçeğe taşıyacak güce sahip olduğuna inanırım. Hayata dair hiçbir şey bir kadının hele ki bir annenin başarmak için savaşmasını engelleyemez. İşte tam da bu düşüncelerimi kanıtlayan bir kitap okudum. “Kırılan Can Parçası”

Bir solukta okudum, okuyordum ama sanki yazarı kulağıma fısıldayarak okuyordu kitabı. Derinden bir bağlanma duygusu ile içime işledi okuduklarım. Sadece kitabın kendisi değil, yazarının hikayesi de beni çok etkiledi. Yazarın; duru, samimi ve akıcı anlatımından çok etkilendim. Size Selda Akay’dan ve ilk kitabı “Kırılan Can Parçası” ’ndan bahsediyorum.

Selda Akay; zorluklarla dolu bir yaşam hikayesine sahip, umudun ve yaşamın gücünü yazarak keşfeden bir kadın. Bartın'ın Güzelcehisar köyünde doğan ve büyüyen Selda, zorlu köy yaşamının içinde okuyarak büyümüş. Kendini her zaman yazarak ifade etmeyi tercih eden Selda, yazdıkça umutlanmış, yazdıkça yaşamış. Genç yaşta başladığı yazma tutkusunu hayatının en zor zamanlarında bile bırakmamış ve yazmanın ona şifa olduğunu keşfetmiş. Hayatında karşısına dikilen her zorlukla, yazarak mücadele etme gücü kazanmış.

Yazmaya lise yıllarında başlayan Akay’ın o dönemdeki şiirleri yakılmıştır. Yine de yazmayı bırakmayıp gizli gizli yazmaya devam etmiş. Çalışmak için Ankara’ya giden yazarın işe yaramayan eşyalarıyla birlikte yazdığı üç kitabı da yakılmış. Kitaplar ve şiirlerinin yanmasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Selda, uzun süre yazmaktan uzak kalmış. Ancak, evlendiği zaman eşinin teşvikiyle yeniden yazmaya başlayıp ve umut dolu bir şekilde hayata tutunmuş. Ancak, yaşamındaki zorluklar bununla bitmemiş. Birbiri ardına gelen hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalan Selda, her defasında yazarak ve okuyarak güç bulmuş. Hayatında birçok engelle karşılaşmasına rağmen asla pes etmeyen Akay, kanserle mücadele ederken bile kalemini elinden bırakmamış. Yazdıkça savaşmış ve savaştıkça kazanmış...

Yazar Selda Akay; bir hayali daha gerçeğe dönüştürmeyi başarmış. “Üniversite eğitimi almak.”

Ve şu anda sağlık kurumları işletmeciliği okuyarak geleceği için yeni bir yol çiziyor. Kitabının yayınlanmasıyla artık tek işi olan yazmak ona umut vermiş ve hayata sıkı sıkıya tutunmasını sağlamış.

Selda Akay'ın hikayesi, yaşadığı zorluklara rağmen asla vazgeçmeyen ve her zaman umudu kaybetmeyen bir kadının örnek bir yaşam mücadelesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu güçlü kadının öyküsü, herkesin içindeki gücü keşfetmesine ve pes etmeden hayallerinin peşinden koşmasına ilham olacaktır. Selda'nın yaşadıkları, kadınların yaşamdaki gücünü ve anne olmanın önemini vurguluyor. Anne olmanın kadınları hayata ve insanlığa değer katan en büyük varlık olduğunu belirten Selda, kitabında gerçek anne sevgisinin mucizeler yaratacağını anlatıyor. Kadınların hayatın yapı taşı olduğunu, sevgi ve merhametle dolu bir yürekle hem kendi hem de çocuklarının hayatını güzelleştirebileceğini vurguluyor. Selda Akay'ın hikayesi, umudu ve yaşamı yazarak bulan bir kadının güçlü ve ilham verici yaşamını anlatıyor.

Selda Akay'ın ilk eseri “Kırılan Can Parçası”, Günce Yayınları tarafından 2023 yılında okuyucularla buluştu. Bu roman, çocuklara yapılan kötü muamele ve onlara karşı duyulan anlayışsızlığı ele alırken, sevginin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Selda Akay'ın hayata dair yaşanmış zorluklara rağmen umudu ve gücü hiç kaybetmeyen karakteri ile hikayesi, bir kadının yaşam mücadelesinin ne denli ilham verici olduğunu okuyuculara sunuyor. Akay'ın kitabı, gerçek anne sevgisinin mucizeler yaratabileceğini ve hayatın en temel değerinin sevgi olduğunu vurgularken, okuyucularına hayatın karmaşık yapısını sıcacık bir öykü ile anlatıyor. Kırılan Can Parçası, duygusal açıdan okuyucuları etkileyen güçlü karakterleri ve hayatın sürprizlerle dolu olduğunu hatırlatan mesajlarıyla dikkat çekiyor.

Kitabın ana karakteri Leyla, okuyucuların empati duymasını sağlayacak güçlü bir karakterdir. Onun evliliği, üvey oğlu Ömer'le olan ilişkisi ve anneliği, okuyucuların kalplerine dokunacak duygusal hikayeler sunmaktadır. Selda Akay, kitabın içerisindeki karakterlerin gerçekçi ve dokunaklı olduğunu vurgulayarak, okuyucuların bu karakterlerle güçlü bağlar kuracağını belirtmektedir.

Kırılan Can Parçası, okuyucuları içine çeken bir hikaye sunarken, aynı zamanda hayatın anlamını sorgulamalarına ve duygusal bir yolculuğa çıkmalarına olanak tanıyor. Edebiyat dünyasında ses getirecek ve okuyucuları derinden etkileyecek bir eser olarak dikkat çeken bu ilk roman, umudu yazarak bulan bir kadının güçlü ve ilham verici yaşamını anlatıyor.

Bu muhteşem kadınların hikayelerinin hepsinin sesinin duyulması dileklerimle…