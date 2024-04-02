İZ BIRAKAN BAŞKAN: ALİ USLU

Elazığ'ın Ağın ilçesi, küçük bir ilçedir. İlçenin en önemli özelliği okumuş insan nüfusunun, ülkemiz ortalamasının üzerinde olmasıdır. Ağın, Türkiye'deki ilçeler içerisinde, daha 70'li yıllarda, yüzde 98 okuma yazma oranı ile birinci sıradaydı.

Yazıma konu olan Ali Uslu ise Ağın'ın son belediye başkanı idi. Demokrasimizin gereği olarak yapılan 2024 yerel seçimlerinde göreve yeniden seçilemedi. Sonuçta siyasi bir kimliğe sahip bir insan Ali Uslu.

Ali Uslu'yu anlatmadan önce söyleyeceklerimin daha iyi anlaşılması için kendi siyasi bakış açımdan bahsetmeliyim.

Yıllarca devlette üst düzey yöneticilik yaptım. Böylesi görevlerde bulunanların tarafsız olması gerektiği düşüncesine sahip olmam nedeniyle siyasetle hiç bir şekilde ilgilenmedim. Hatta birçok kişiye garip gelecek ama hiçbir siyasi partinin kapısından içeri girmemişimdir ve hiçbir toplantısına katılmamışımdır. Ancak bütün bunlar benim bir görüşüm olmadığı anlamına gelmesin. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu büyük Atatürk, benim örnek aldığım tek liderdir, idolümdür. Atatürk ilkeleri benim ideolojimdir.

Ali Uslu'yu anlatırken, yazdıklarımın siyasi bir yana çekilmemesi için bunları ifade ettim. Ali Uslu'nun yazıma konu olma nedeni ise çalışkan ve ilçesi için iyi şeyler yapan bir insana gösterilmesi gereken vefa.

Gelelim Ali Uslu'ya...

Kendisini Ağın Belediye Başkanı seçildikten bir süre sonra tanıdım. Tanıdıkça da Ağın için gayretinin ne kadar üst düzeyde olduğunu gözlemledim.

Ali bey, daha önceki memuriyet hayatı ve tüm yaşamı boyunca edindiği bilgi birikimini başkanlık çalışmalarında sonuna kadar kullandı. Tüm ilişkilerini, çevresini Ağın için seferber etti. Herkesten bir şekilde Ağın için birşeyler temin etti. Tüm bunları yaparken zaman mefhumu tanımadı; hafta içi, hafta sonu demedi; gece, gündüz demedi tüm zamanını Ağın için harcadı.

Ali Uslu'nun ilgi alanı Ağın ilçesi ile sınırlı kalmadı. Yeri geldi başka şehirlerdeki Ağın derneklerinin yaşaması için taşın altına elini koydu, yeri geldi başka şehirlerdeki hemşehrilerinin mutlu günlerinde, acı günlerinde yanında oldu.

Ağın ile ilgili yapılan tüm güzel proje ve çalışmaların destekçisi oldu.

İstanbul'a geldiğinde sınırlı zamanı olmasına karşın birçok hemşerimizi ziyaret etmeye çalıştı. Herkesin fikrinden yararlandı.

Ali Uslu'yu gözümde yücelten önemli unsurlardan birisi, onun, manevi değerlere gösterdiği hassasiyet. "Ben başkanım" diyerek böbürlenmedi. Büyüklerine saygıda kusur etmedi. Yaşça az büyüğüne "ağabey", daha büyüğüne "amca", daha ileri yaştakine "dede" demekten imtina etmedi. Küçüklerine gösterdiği sevgi ise her davranışında hissedildi. Ağın gibi küçük bir ilçede kreş dahi kurdu.

Ali Uslu, yaptığı çalışmaları sosyal medya aracılığıyla tüm Ağınlıların gözleri önüne serdi. Bu şekilde herkes, herşeyi yakından takip edebildi. Yaptığı çalışmalarda, Ağın için kalıcı eserler bıraktığını yakından takip edebildik. Geliri sınırlı belediyeye yeni gelir kapıları açtı.

Bu kadar iş gören bir kişi, elbetteki bu yaptıkları ile iz bırakacaktı ve öyle de oldu. Gelecekte bunlar daha da iyi anlaşılacaktır.

Benim bu yazıyı seçim sonrası kaleme almamın iki nedeni var. Birincisi seçim öncesi, tarafsız biri olarak, manipülasyona neden olmamak. İkincisi de seçilen yeni başkana, yapılan iyi işlerin görevi bıraksanızda birileri tarafından hatırlanabileceğini göstermek.

Bu arada Ağın'ın yeni Belediye Başkanı Şeref Çakar'ı tebrik ediyorum. Şeref bey mutlaka ki inşa edilen duvara yeni tuğlalar koyacaktır. Önemli olan duvarı yükseltmektir, yıkmak değil. Ali Uslu çıtayı yükseltmiştir. Üreten bir insandan sonra göreve gelmek zordur. Ama zoru başarmak da daha önemli bir meziyettir. İnşallah Şeref Çakar da "İz Bırakanlar" arasına girer. Yoksa iz bırakan bir başka belediye başkanımız Sadi Kapısız ile iz bırakan son belediye başkanımız Ali Uslu arasındakiler gibi belediye başkanlığı görevini ifa eder ve gider.

Sonuçlar tüm Ağın halkına hayırlı olsun.