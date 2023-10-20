İngiltere bu Türk’ü konuşuyor

Gün geçmiyor ki bir Türk yurtdışında ülkemizi gururlandırmasın. Filenin Sultanları başta özellikle Türk kadını dünya çapında başarılara imza atarak göğsümüzü kabartıyor.

Henüz 22 yaşında olan Zeynep Ermiş de onlardan biri. University of East Londan'da Bilgisayar Bilimi (BSc) lisans derecesini geçtiğimiz haziran ayında tamamlayan Zeynep Ermiş, Doğu Londra Üniversitesi tarafından öğretim görevlileri kadrosuna dahil edildi. Üniversitede Outstanding Achievement (olağanüstü başarı) ödü alan Zeynep Ermiş, üniversitenin en genç öğretim görevlisi oldu.

ÖDÜLLERE DOYMADI

İlk yıl Matematik Modülü, ikinci yıl Veri İletişimleri ve Ağlar, Veritabanı Sistemleri ve Veri Yapıları ve Algoritmalar derslerindeki üstün başarılarıyla çeşitli ödüllere layık görülen akademide tüm dikkatleri üzerine çekti.

Son senesinde yaptığı bitirme projesi ise dönemin en iyi projesi olarak seçildi. Söz konusu proje, bilgisayar bilimi alanında yaptığı çalışmaların zirvesini temsil ediyor. Zeynep Ermiş’in analitik düşünme ve problem çözme becerilerini sergileme fırsatı bulduğu proje ayrıca övgüye değer bulundu.

MASTER ÖĞRENCİLERİNE DERS

Pandemi gibi talihsiz bir döneme denk gelse de üniversite öğrenciliği sırasında potansiyeli keşfedilen Zeynep Ermiş, asistan hocalık görevlisi teklifi aldı. Doğu Londra Üniversitesi başta pek çok prestijli üniversiteden yüksek lisans yapması için burs teklif edilen Ermiş, Yapay Zeka (Artificial Intelligence), Web and Mobil Geliştirme (Web and Application Development), Bilgisayar Mimarisi gibi çeşitli alanlarda ders vermeye başladı.

Üstün başarısı takdir toplayan Zeynep Ermiş’in gelecekte bilgisayar, internet ve yapay zeka konusunda dünyadaki en etkili isimlerden biri olması bekleniyor.