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DEMET CENGİZ

DEMET CENGİZ

+1 farkla koşuldu, herkes şampiyon oldu

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Tureks Turunç Madencilik, Frig Ultra Maratonu’nda sponsor olduğu “+1 Farkla Koşuyoruz” parkuruyla özel gereksinimli sporculara destek verdi.

Afyonkarahisar’da bu yıl 9. kez düzenlenen Frig Ultra Maratonu, toplam 7 ülkeden 900 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Afyonkarahisar'ın Frigya Vadileri'nde 6K, 11K, 22K, 44K ve 68K parkurlarından oluşan arazi koşusuna bu yıl Tureks Turunç Madencilik’in desteğiyle özel sporcular için “+1 Farkla Koşuyoruz” parkuru eklendi. Sporcu çocuklar için ayrılan toplamda 2,5km’lik iki farklı parkurda, koşarak ya da yürüyerek toplamda 60 çocuk yarıştı. 120 ailenin katıldığı etkinlikte dileyen çocuklar aileleriyle birlikte yarışı tamamladı.

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SPORLA YAŞAMA TUTUNMAK

Tureks Turunç Madencilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Turunç “Spor, özel gereksinimli çocuklarımızın hayata tutunmalarında çok önemli bir etken” dedi.

Yarışmanın ardından düzenlenen ödül töreninde, tüm sporculara madalyalarını Tureks Turunç Madencilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Turunç teslim etti. Turunç, “Spor, bu özel çocuklarımızın gelişimi ve hayata tutunmaları adına oldukça önemli bir faaliyet. Tureks Turunç Madencilik olarak bu anlamda desteğimizi vermeye her daim devam edeceğiz. Milli güllecimiz sevgili Münevvere Yılmaz’ın annesi Hanife Yılmaz’ın, antrenör Oğuz Özavar’ın ve ailelerin bu projedeki emeği çok büyük. Kendisiyle uzun zamandır özel gereksinimli sporcular için çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

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Bu değerli çocukların arasına katılmak isteyen adaylar için de var güçleriyle iş birliği yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Turunç, “Bu değerli ve özel çalışmada emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunmak isterim” dedi.

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5 KATEGORİDE YARIŞ

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Atletizm Federasyonu ile İhsaniye Kaymakamlığının desteğiyle Ayazini Köyü'ndeki Kaplumbağa Kanyonu'nda düzenlenen Arnica 9. Frig Ultra Maratonu 5 kategorideki yarışlar tamamlandı.

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AVRUPA ŞAMPİYONU DA KOŞTU

İtalya’da geçtiğimiz günlerde düzenlenen SUDSEC 2023 Down Sendromlular Avrupa Atletizm Şampiyonası’ndan beş kategoride kazandığı madalyalarla dönen milli sporcu Münevvere Yılmaz da Frig Ultra Maratonu’nda yarıştı.

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Gülle atma kategorisinde Türkiye rekoru kırarak Avrupa Şampiyonu olan Münevvere Yılmaz, 1500 metre koşuda Avrupa ikincisi, 1500 metre yürüyüşte Avrupa ikincisi, 800 metre koşuda Avrupa üçüncüsü, cirit atmada Türkiye rekoru kırarak Avrupa üçüncüsü oldu.

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